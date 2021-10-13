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Планував напад на прем'єра: в Амстердамі затримали підозрюваного

Автор: Анастасія Рокитна

В Амстердамі затримали підозрюваного у плануванні нападу на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Чоловік розмістив повідомлення у відкритій групі Telegram з проханням до "революціонерів" здійснити його плани.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Dutch News.

У грудні 2020 року під фотографією короля з урядом він написав, що "більшість голландців ненавидять цього Рютте".

"Чого б вартувало, щоб їх усіх розстріляти? З автомобіля. Відкрити вікно. Взяти пістолет. Відкрити вогонь" - написав він.

Він також нібито обговорював свої плани з іншими, іноді віч-на-віч, а також говорив про "штурм парламенту" і розстріл Рютте, коли той їде на велосипеді на вулиці.

Його також підозрюють у спробі купити зброю.

Нагадаємо, у Нідерландах правоохоронці розкрили змову з підготовки вбивства прем'єр-міністра країни Марка Рютте.

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Нідерланди