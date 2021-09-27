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Премьер Нидерландов может стать целью атаки или похищения, - Telegraph

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Амстердам, Понедельник 27 сентября 2021 11:26
Премьер Нидерландов может стать целью атаки или похищения, - Telegraph Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Были сигналы, что политик может стать целью атаки или похищения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegraph.

По данным издания, это может произойти со стороны организованной преступности.

"Мы знаем, что к этому относятся очень серьезно, и есть действительно большие опасения по этому поводу", - соообщили источники издания.

В прокуратуре страны не комментируют эту информацию.

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