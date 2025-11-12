Плани Росії та секретне доручення. Зеленський розповів про доповідь Буданова

Операції ГУР

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що в рамках спецоперації Головного управління розвідки в Московській області було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кільцевий", який допомагав забезпечувати російську армію.

У розвідці звернули увагу, що об'єкт був захищений антидроновою сіткою, його стерегла воєнізована охорона, але це росіянам не допомогло.

Також нещодавно стало відомо, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Покровську, унаслідок якої було знищено російських солдатів та їхні позиції.

Українські розвідники висадилися з вертольотів у район активних бойових дій і почали знищувати ворога.

