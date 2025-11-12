Планы России и секретное поручение. Зеленский рассказал о докладе Буданова

Операции ГУР

Напомним, 1 ноября стало известно, что в рамках спецоперации Главного управления разведки в Московской области был выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который помогал обеспечивать российскую армию.

В разведке обратили внимание, что объект был защищен антидроновой сеткой, его стерегла военизированная охрана, но это россиянам не помогло.

Также недавно стало известно, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию в Покровске, в результате которой были уничтожены российские солдаты и их позиции.

Украинские разведчики высадились с вертолетов в район активных боевых действий и начали уничтожать врага.

К слову, более детально о военных планах российских оккупантов на осень - можете узнать в материале РБК-Украина.