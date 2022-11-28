UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Плани РФ на найближчу перспективу та захист енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали інформацію щодо планів ворога на найближчу перспективу та обговорили захист енергетичної системи від імовірних російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника. Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

"Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "пунктів незламності" у країні", - додали наостанок.

Нагадаємо, Росія вивела у Чорне море ракетоносій, тому може готуватися до нової ракетної атаки по Україні.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський зазначав, що цей тиждень може бути таким же складним, як і минулий. Росіяни можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні