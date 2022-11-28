Плани РФ на найближчу перспективу та захист енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали інформацію щодо планів ворога на найближчу перспективу та обговорили захист енергетичної системи від імовірних російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника. Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

"Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "пунктів незламності" у країні", - додали наостанок.