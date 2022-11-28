Планы РФ на ближайшую перспективу и защита энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника. Кроме того, на заседании было рассмотрено ход восстановления энергетической системы и ее защита от вероятных российских атак.

"Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране", - добавили напоследок.