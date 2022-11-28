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Планы РФ на ближайшую перспективу и защита энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника. Кроме того, на заседании было рассмотрено ход восстановления энергетической системы и ее защита от вероятных российских атак.

"Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране", - добавили напоследок.

Напомним, Россия вывела в Черное море ракетоноситель, поэтомуможет готовиться к новой ракетной атаке по Украине.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что эта неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Россияне могут устроить новые теракты против объектов энергетики.

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