Плани на повернення. Які реалії українських біженців у Польщі та Молдові

Зарплати та допомоги не вистачає на життя

На замовлення Норвезької ради у справах біженців (NRC) у Польщі та Молдові з грудня 2023 року по лютий 2024 року було проведене дослідження щодо ситуації українських біженців у цих країнах. Опитали понад 1100 осіб. Результати дослідження свідчать про необхідність посилити підтримку втікачів від війни.

Зокрема, виявилося, що у Молдові:

покладаються на гуманітарну допомогу як на основне джерело доходу 71% респондентів;

не можуть задовольнити основні потреби, незважаючи на отримання допомоги – 37%;

висловлюють невпевненість у своєму майбутньому – 43% опитаних.

Подібна ситуація й у Польщі:

робота є джерелом доходу у 58% опитаних;

із них не отримують достатнього доходу для себе та своїх домогосподарств – 80%;

мають невпевненість у своєму майбутньому – 44%.

"Через два роки біженці з України, особливо люди похилого віку, намагаються звести кінці з кінцями в сусідніх європейських країнах. Існує реальний ризик того, що через скорочення фінансування вразливі біженці зіткнуться із додатковими труднощами, причому багато хто – з бідністю та повторними переміщеннями", – зауважують в NRC.

Фото: Українські біженці у Молдові (gettyimages.com)

Як живуть біженці у Польщі та Молдові

Більшість людей, які втекли з України – це жінки, діти та люди похилого віку. Для 57% респондентів у Польщі та 48% у Молдові минуло понад 18 місяців, відколи вони залишили свої домівки, життя, родину та друзів.

У 2023 році більшість респондентів покладалися на заощадження, але в опитуванні 2024 року залежність від заощаджень значно зменшилася, при цьому вони залишаються основним джерелом доходу для 29% респондентів.

"Оскільки в українських біженців у Молдові закінчуються заощадження, вони все більше покладаються на гуманітарну підтримку для задоволення своїх основних потреб. Це особливо тривожний висновок на тлі, коли фінансування гуманітарної допомоги в Молдові скорочується", – зазначають автори дослідження.

Респонденти в Польщі вказали, що планують повернутися до Україну в короткостроковій перспективі через такі проблеми:

відсутність достатнього доходу для утримання себе та своїх домогосподарств (41%);

неможливість більше жити у своєму тимчасовому житлі (30%).

Понад половина біженців у Польщі (55%) також висловили стурбованість своїм правовим статусом та перспективою примусового поверненн.

У Молдові основною причиною для бажання повернутися до України біженці вказують те, що не можуть задовольнити свої основні потреби (38%).

Фото: Допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)

Респонденти в Молдові та Польщі також відповідали на запитання щодо їхньої життєвої ситуації:

будинок або місце проживання в Україні зруйноване в результаті обстрілів, артилерійського вогню, ракет, нерозірваних боєприпасів або інших ворожих дій – у 31% опитаних у Польщі та у 24% – у Молдові;

невизначеність щодо переїзду висловили 43% респондентів у Молдові та 44% – у Польщі;

планують колись повернутися до України – 27% опитаних у Молдові та 26% – у Польщі;

хочуть залишитися у країні перебування 30% респондентів у Молдові та 18% – у Польщі.

Організація закликає уряди цих країн гарантувати своєчасну гуманітарну допомогу, спрямовану на задоволення гострих потреб найбільш уразливих біженців і новоприбулих.