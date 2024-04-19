Плани на повернення. Які реалії українських біженців у Польщі та Молдові

Українські біженці у Польщі та Молдові через два роки війни стикаються із низкою труднощів. Багатьом не вистачає коштів для задоволення основних потреб.
Які реалії українських біженців у Польщі та Молдові, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані дослідження Норвезької ради у справах біженців.
На замовлення Норвезької ради у справах біженців (NRC) у Польщі та Молдові з грудня 2023 року по лютий 2024 року було проведене дослідження щодо ситуації українських біженців у цих країнах. Опитали понад 1100 осіб. Результати дослідження свідчать про необхідність посилити підтримку втікачів від війни.
Зокрема, виявилося, що у Молдові:
Подібна ситуація й у Польщі:
"Через два роки біженці з України, особливо люди похилого віку, намагаються звести кінці з кінцями в сусідніх європейських країнах. Існує реальний ризик того, що через скорочення фінансування вразливі біженці зіткнуться із додатковими труднощами, причому багато хто – з бідністю та повторними переміщеннями", – зауважують в NRC.
Фото: Українські біженці у Молдові (gettyimages.com)
Більшість людей, які втекли з України – це жінки, діти та люди похилого віку. Для 57% респондентів у Польщі та 48% у Молдові минуло понад 18 місяців, відколи вони залишили свої домівки, життя, родину та друзів.
У 2023 році більшість респондентів покладалися на заощадження, але в опитуванні 2024 року залежність від заощаджень значно зменшилася, при цьому вони залишаються основним джерелом доходу для 29% респондентів.
"Оскільки в українських біженців у Молдові закінчуються заощадження, вони все більше покладаються на гуманітарну підтримку для задоволення своїх основних потреб. Це особливо тривожний висновок на тлі, коли фінансування гуманітарної допомоги в Молдові скорочується", – зазначають автори дослідження.
Респонденти в Польщі вказали, що планують повернутися до Україну в короткостроковій перспективі через такі проблеми:
Понад половина біженців у Польщі (55%) також висловили стурбованість своїм правовим статусом та перспективою примусового поверненн.
У Молдові основною причиною для бажання повернутися до України біженці вказують те, що не можуть задовольнити свої основні потреби (38%).
Респонденти в Молдові та Польщі також відповідали на запитання щодо їхньої життєвої ситуації:
Організація закликає уряди цих країн гарантувати своєчасну гуманітарну допомогу, спрямовану на задоволення гострих потреб найбільш уразливих біженців і новоприбулих.
Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Українці скаржаться на недоступність медичних послуг та дискримінацію на роботі.
Також ми писали, чому українські біженці повертаються з-за кордону. Із Молдови повернулися 43% учасників опитування.
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