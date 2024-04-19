Планы на возвращение. Какие реалии украинских беженцев в Польше и Молдове

Зарплаты и помощи не хватает на жизнь

По заказу Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в Польше и Молдове с декабря 2023 по февраль 2024 было проведено исследование по ситуации украинских беженцев в этих странах. Опросили более 1100 человек. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости усилить поддержку бежавших от войны.

В частности, оказалось, что в Молдове:

полагаются на гуманитарную помощь как основной источник дохода 71% респондентов;

не могут удовлетворить основные потребности, несмотря на получение помощи – 37%;

выражают неуверенность в своем будущем – 43% опрошенных.

Подобная ситуация и в Польше:

работа является источником дохода у 58% опрошенных;

из них не получают достаточного дохода для себя и своих домохозяйств – 80%;

имеют неуверенность в своем будущем – 44%.

"Спустя два года беженцы из Украины, особенно пожилые люди, пытаются свести концы с концами в соседних европейских странах. Существует реальный риск того, что из-за сокращения финансирования уязвимые беженцы столкнутся с дополнительными трудностями, причем многие – с бедностью и повторными перемещениями", – отмечают в NRC.

Фото: Украинские беженцы в Молдове (gettyimages.com)

Как живут беженцы в Польше и Молдове

Большинство людей, которые бежали из Украины – это женщины, дети и пожилые люди. Для 57% респондентов в Польше и 48% в Молдове прошло более 18 месяцев с тех пор, как они оставили свои дома, жизнь, родных и друзей.

В 2023 году большинство респондентов полагались на сбережения, но в опросе 2024 года зависимость от сбережений значительно уменьшилась, при этом они остаются основным источником дохода для 29% респондентов.

"Поскольку у украинских беженцев в Молдове заканчиваются сбережения, они все больше полагаются на гуманитарную поддержку для удовлетворения своих основных потребностей. Это особенно тревожное заключение на фоне, когда финансирование гуманитарной помощи в Молдове сокращается", – отмечают авторы исследования.

Респонденты в Польше указали, что планируют вернуться в Украину в краткосрочной перспективе из-за таких проблем:

отсутствие достаточного дохода для содержания себя и своих домохозяйств (41%);

невозможность больше жить в своем временном жилье (30%).

Более половины беженцев в Польше (55%) также выразили обеспокоенность своим правовым статусом и перспективой принудительного возвращения.

В Молдове основной причиной желания вернуться в Украину беженцы указывают на то, что не могут удовлетворить свои основные потребности (38%).

Фото: Помощь украинцам в Польше (gettyimages.com)

Респонденты в Молдове и Польше также отвечали на вопросы по их жизненной ситуации:

дом или место жительства в Украине разрушены в результате обстрелов, артиллерийского огня, ракет, неразорванных боеприпасов или других вражеских действий – у 31% опрошенных в Польше и у 24% – в Молдове;

неопределенность касательно переезда выразили 43% респондентов в Молдове и 44% – в Польше;

планируют когда-нибудь вернуться в Украину – 27% опрошенных в Молдове и 26% – в Польше;

хотят остаться в стране пребывания – 30% респондентов в Молдове и 18% – в Польше.

Организация призывает правительства этих стран гарантировать своевременную гуманитарную помощь для удовлетворения острых нужд наиболее уязвимых беженцев и новоприбывших.