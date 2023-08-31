Плани окупантів безнадійні. Зеленський заслухав звіти розвідки про діяльність ворога

"Як і завжди на селекторах, були звіти розвідки щодо планів окупантів", - йдеться у заяві.

За словами президента, плани окупантів безнадійні. Також він уточнив, що заслухав доповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України.

Більше жодної додаткової інформації Зеленський не повідомив.

Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.