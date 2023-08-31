Планы оккупантов безнадежны. Зеленский заслушал отчеты разведки о деятельности врага

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 августа, заслушал доклады разведки о дальнейших планах оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
"Как и всегда на селекторах, были отчеты разведки о планах оккупантов", - говорится в заявлении.
По словам президента, планы оккупантов безнадежны. Также он уточнил, что заслушал доклады Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.
Больше никакой дополнительной информации Зеленский не сообщил.
Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт в Запорожской области.
Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.
Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.