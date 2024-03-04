Плани для фронту, завдання Буданову та задум РФ. Про що Зеленський говорив з військовими та розвідкою

Зеленський повідомив, що зустріч з Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем включала в себе обговорення фронтових питань і завдань.

"Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони", - пояснив президент.

Глава держави також розповів, що провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї", - заявив Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Умєровим також окремо проговорили тему дронів, зокрема далекобійних.

Зеленський розповів, що сьогодні також заслухав доповідь глави розвідки Буданова.

"Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде", - наголосив він.

До того ж, за словами Зеленського, сьогодні під час доповіді, глава СБУ прозвітував щодо української протидії російським ДРГ та колаборантам, а також розповів про "хороші результати зі знешкодження цих осіб".

"Була доповідь зовнішньої розвідки, Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - підсумував Зеленський.

Аудит в армії

Нещодавно лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

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