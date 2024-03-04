Планы для фронта, задачи Буданову и замысел РФ. О чем Зеленский говорил с военными и разведкой

Зеленский сообщил, что встреча с Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем включала в себя обсуждение фронтовых вопросов и задач.

"При всем дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта, из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня же я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", - пояснил президент.

Глава государства также рассказал, что провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Поставка оружия, справедливое и правильное обеспечение бригад. Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должно получать больше имеющегося современного оружия", - заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, они с Умеровым также отдельно проговорили тему дронов, в том числе дальнобойных.

Зеленский рассказал, что сегодня также заслушал доклад главы разведки Буданова.

"Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат по уничтожению российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет", - подчеркнул он.

К тому же, по словам Зеленского, сегодня во время доклада глава СБУ отчитался по поводу украинского противодействия российским ДРГ и коллаборантам, а также рассказал о "хороших результатах по обезвреживанию этих лиц".

"Был доклад внешней разведки, Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и имеющихся планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", - подытожил Зеленский.

Аудит в армии

Недавно лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит "Сил обороны".

Депутат отметил, что во время аудита были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

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