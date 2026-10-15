Не планета і не місяць: астрономи виявили загадковий об'єкт у космосі

Що відомо про унікальну систему?

Планетарна система під назвою CD-35 2722 розташована на відстані приблизно 73 світлових років від Землі.

У її центрі знаходиться зірка, маса якої становить близько половини сонячної. Навколо неї обертається коричневий карлик CD-35 2722 B, який займає проміжне положення між планетами та зірками, оскільки не має достатньої маси для запуску ядерного синтезу.

Нововиявлений компаньйон обертається саме навколо цього коричневого карлика.

Комп'ютерні моделі показують такі параметри:

Мінімальна маса : об'єкт має масу не менше 0,9 маси Юпітера.

: об'єкт має масу не менше 0,9 маси Юпітера. Орбітальний період : один повний оберт навколо карлика займає 170 днів.

: один повний оберт навколо карлика займає 170 днів. Архітектура: трирівнева структура створює новий тип космічних систем.

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Як вдалося знайти прихований об'єкт?

Для відкриття об'єкта дослідницька група під керівництвом професора Кевіна Хоя проаналізувала світлові спектри, зібрані за допомогою телескопа Very Large Telescope у Чилі. Спостереження тривали з жовтня 2023 року по лютий 2026 року.

Астрономи застосували метод радіальних швидкостей. Вчені вперше використали цей метод для пошуку супутника навколо коричневого карлика.

"Коли небесне тіло рухається по орбіті, воно злегка тягне за собою свого господаря, змушуючи його зміщуватися у просторі. Цей рух змінює світловий спектр зорі чи карлика завдяки ефекту Доплера" - пояснює Кевін Хой.

(Ефект Доплера - це зміна частоти та довжини хвилі (звуку, світла тощо), яку сприймає спостерігач через відносний рух джерела хвилі та спостерігача.)

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Чому об'єкт важко класифікувати?

Вчені пояснюють: у нашій Сонячній системі супутники обертаються навколо планет, а планети - навколо Сонця. У цій системі об'єкт масою з гігантську планету обертається навколо коричневого карлика, який, своєю чергою рухається навколо головної зірки.

Через відсутність офіційного терміна для таких конфігурацій дослідники використовують нейтральне поняття "екзосупутник".

Наявні дані підтверджують лише гравітаційний вплив об'єкта, тому для точного визначення його маси та вивчення атмосфери потрібні подальші спостереження та перевірка стабільності орбіти. А отже - висновки не остаточні.