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План по захвату Запорожской АЭС провалился. Оккупанты рассмешили жителей Энергодара странной просьбой

Автор: Наталия Гурковская

Российские войска, вплотную подошедшие к Энергодару с целью взятия под контроль крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС, удивили руководство города странной просьбой. Выйдя на переговоры с властью Энергодара, они попросили "немного войти в город", чтобы сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета своему руководству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в Facebook.

"На сегодняшний день ситуация такова, что российские захватчики вышли провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству", – рассказал он.

По словам Котина, это им необходимо для пропаганды, что они контролируют город и Запорожскую АЭС.

Как сообщалось ранее, чтобы помешать взятию города, тысячи людей Энергодара вышли перекрыть оккупантам путь. Дорогу в город также перекрыли тяжелой автомобильной техникой.

Также РБК-Украина собрало все оперативные новости о событиях в Украине в отдельную онлайн-трансляцию.

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