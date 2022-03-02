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К Энергодару направляются российские войска. В городе объявили тревогу

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Энергодар, Среда 02 марта 2022 10:30
К Энергодару направляются российские войска. В городе объявили тревогу Фото: к Энергодару подошли российские войска (фото facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска направляются в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. В городе объявили тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Дмитрия Орлова.

Отмечается, что утром 2 марта к Энергодару подошли российские захватчики. Они уже несколько раз пытались штурмовать Запорожскую АЭС.

"Внимание!!! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем - оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!"- призывал мэр.

Также в сети появилось видео, как сотни рабочих атомной станции вышли, чтобы остановить захватчиков.

Отметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.

Напомним, 28 февраля Министерство обороны Российской Федерации заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию. Эта информация оказалась фейком.

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