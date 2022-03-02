К Энергодару направляются российские войска. В городе объявили тревогу

Российские оккупационные войска направляются в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. В городе объявили тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Дмитрия Орлова .

Отмечается, что утром 2 марта к Энергодару подошли российские захватчики. Они уже несколько раз пытались штурмовать Запорожскую АЭС.

"Внимание!!! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем - оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!"- призывал мэр.

Также в сети появилось видео, как сотни рабочих атомной станции вышли, чтобы остановить захватчиков.

Отметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.