К Энергодару направляются российские войска. В городе объявили тревогу
Российские оккупационные войска направляются в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. В городе объявили тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Дмитрия Орлова.
Отмечается, что утром 2 марта к Энергодару подошли российские захватчики. Они уже несколько раз пытались штурмовать Запорожскую АЭС.
"Внимание!!! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем - оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!"- призывал мэр.
Также в сети появилось видео, как сотни рабочих атомной станции вышли, чтобы остановить захватчиков.
Отметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.
Напомним, 28 февраля Министерство обороны Российской Федерации заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию. Эта информация оказалась фейком.
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