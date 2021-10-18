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План возвращения Крыма: выделят ли дополнительные деньги на деоккупацию полуострова

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 13:13
План возвращения Крыма: выделят ли дополнительные деньги на деоккупацию полуострова Фото: выделят ли дополнительные деньги на деоккупацию Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Минреинтеграции уверяет, что средства на план возвращения Крыма будут. Но точечно, то есть на несколько конкретных действий плана деоккупации, которые уже определены.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров".

"Основная часть мероприятий будет финансироваться в рамках действующих бюджетов, но есть как минимум три мероприятия, которые будут финансироваться дополнительно", - сказал он.

Одно из таких мероприятий, например, строительство постов для мониторинга экологической ситуации на админгранице с Крымом, уточнил Яременко.

Он отказался назвать объем необходимого финансирования, но отметил, что эта цифра уже просчитана.

Тем временем, действующее руководство Крымского представительства признает, что деньги на выполнение правительственных поручений госорганы пока что будут изыскивать из своих бюджетов.

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Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров