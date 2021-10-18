План повернення Криму: чи виділять додаткові гроші на деокупацію півострова

Мінреінтеграції запевняє, що кошти на план повернення Криму будуть. Але точково, тобто на кілька конкретних дій плану деокупації, які вже визначені.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Деокупація Криму. Як Україна має намір повертати півострів ".

"Основна частина заходів буде фінансуватися в рамках діючих бюджетів, але є як мінімум три заходи, які будуть фінансуватися додатково", - сказав він.

Один з таких заходів, наприклад, будівництво постів для моніторингу екологічної ситуації на адмінкордоні з Кримом, уточнив Яременко.

Він відмовився назвати обсяг необхідного фінансування, але зазначив, що ця цифра вже прорахована.

Тим часом, чинне керівництво Кримського представництва визнає, що гроші на виконання урядових доручень держоргани поки що будуть вишукувати зі своїх бюджетів.