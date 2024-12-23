План Трампа щодо України тільки формується і він вже не подобається Росії, - експерт

За його словами, все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, взагалі не мало ніякого відношення до України. Це стосувалося виключно внутрішньополітичної ситуації у США, спрямовано було на американських виборців.

"План щодо України тільки формується, це раз. І він вже не подобається росіянам. Те що ми чули від оточення (Трампа, - ред.), воно вже не подобається росіянам. Там два головні моменти - фіксація по лінії розмежування і те що не буде роззброєння України. Росіян це не влаштовує", - сказав Загородній.

Він нагадав, що Путін може припинити вогонь тільки якщо Україна відмовиться вступати до НАТО та віддасть Росії Запоріжжя, Херсон і Донецьку область, а американці визнають це російською територією.

"Така маячня ніколи не буде здійснена, це вже суперечить тим позиціям, які є. Трамп чітко дає зрозуміти: Путін, хочеш зі мною говорити - давай говорити. Про що? Про печенігів? Про Рюриковичів і те, що ти хочеш на цій підставі сферу впливу в Європі? Цю маячню він слухати не буде", - зазначив експерт.

За його словами, є план Б - план Помпео. Він передбачає дати Україні все, що можливо: лендліз на 500 млрд, зняти всі обмеження на удари по РФ і взагалі з Росією розмовляти виходячи з позиції 24 лютого.

"Плюс-мінус варіанти вже пропрацьовані, тільки вони ще не зафіксовані, але Трамп ще не президент, ще місяць. А до цього зрозуміло, що він буде робити. Він точно буде мочити економіку РФ не через любов до України, а через інтереси американських виробників нафти", - додав Загородній.

Експерт зазначив, що дивні заяви Трампа щодо Панами та Гренландії - це "привіт" Китаю.

"Тому, що Китай сидить в Панамському каналі. Там вони порти купили й начебто Панама керує самостійно каналом, та ні, там китайці сидять. Гренландія це теж Китай, китайці хочуть арктичний шлях. Те що Трамп сказав, що буде виходити з ВООЗ - це давно було відомо, він сказав, що вона фактично під контролем Китаю", - сказав він.

Іран, на думку Загороднього, взагалі будуть бомбардувати.

"Тому, що Нетаньягу (прем'єр Ізраїлю - ред.) щось часто почав говорити про демократію в Ірані. Вся ця не свята трійця, яка воює проти України, вже буде піддаватися тиску Трампа", - додав експерт.