План Трампа по Украине только формируется и он уже не нравится России, - эксперт

По его словам, все, что говорил Трамп во время избирательной кампании, вообще не имело никакого отношения к Украине. Это касалось исключительно внутриполитической ситуации в США, направлено было на американских избирателей.

"План по Украине только формируется, это раз. И он уже не нравится россиянам. То что мы слышали от окружения (Трампа, - ред.), оно уже не нравится россиянам. Там два главных момента - фиксация по линии разграничения и то, что не будет разоружения Украины. Россиян это не устраивает", - сказал Загородний.

Он напомнил, что Путин может прекратить огонь только если Украина откажется вступать в НАТО и отдаст России Запорожье, Херсон и Донецкую область, а американцы признают это российской территорией.

"Такой бред никогда не будет осуществлен, это уже противоречит тем позициям, которые есть. Трамп четко дает понять: Путин, хочешь со мной говорить - давай говорить. О чем? О печенегах? О Рюриковичах и том, что ты хочешь на этом основании сферу влияния в Европе? Этот бред он слушать не будет", - отметил эксперт.

По его словам, есть план Б - план Помпео. Он предполагает дать Украине все, что возможно: лендлиз на 500 млрд, снять все ограничения на удары по РФ и вообще с Россией разговаривать исходя из позиции 24 февраля.

"Плюс-минус варианты уже проработаны, только они еще не зафиксированы, но Трамп еще не президент, еще месяц. А до этого понятно, что он будет делать. Он точно будет мочить экономику РФ не из-за любви к Украине, а из-за интересов американских производителей нефти", - добавил Загородний.

Эксперт отметил, что странные заявления Трампа по Панаме и Гренландии - это "привет" Китаю.

"Потому, что Китай сидит в Панамском канале. Там они порты купили и вроде бы Панама управляет самостоятельно каналом, но нет, там китайцы сидят. Гренландия это тоже Китай, китайцы хотят арктический путь. То что Трамп сказал, что будет выходить из ВОЗ - это давно было известно, он сказал, что она фактически под контролем Китая", - сказал он.

Иран, по мнению Загороднего, вообще будут бомбить.

"Потому, что Нетаньяху (премьер Израиля - ред.) что-то часто начал говорить о демократии в Иране. Вся эта не святая троица, которая воюет против Украины, уже будет подвергаться давлению Трампа", - добавил эксперт.