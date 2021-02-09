План Тимошенко по снижению цены на газ поддержали почти 500 местных советов

"Это убедительное доказательство того, что люди понимают, что власть их обманывает. Никакого реального снижения тарифов не произошло. Украинцев заставляют платить 9 гривен за кубометр газа, цена которого не превышает 3 гривны", - написала Тимошенко.

По мнению политика, игнорированием проблемы правительство лишь усугубляет непростую ситуацию и еще больше раздражает людей, которые чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

"Наша фракция на следующей пленарной неделе снова потребует от парламента отложить все дела и взяться за рассмотрение законопроекта №4680, который за считанные недели позволит снизить цену на газ втрое. Национальные ресурсы должны работать на людей, а не обогащать чиновников-коррупционеров", - добавила Тимошенко.