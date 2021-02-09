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План Тимошенко по снижению цены на газ поддержали почти 500 местных советов

Автор: РБК-Украина

460 местных советов разных уровней приняли обращение к правительству с требованием снизить тарифы для населения. Местные депутаты настаивают на внедрении инициативы лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, который касается направления на нужды населения газа отечественной добычи и газа из подземных хранилищ по цене закупки.

Об этом сообщила сама Юлия Тимошенко в Facebook.

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"Это убедительное доказательство того, что люди понимают, что власть их обманывает. Никакого реального снижения тарифов не произошло. Украинцев заставляют платить 9 гривен за кубометр газа, цена которого не превышает 3 гривны", - написала Тимошенко.

По мнению политика, игнорированием проблемы правительство лишь усугубляет непростую ситуацию и еще больше раздражает людей, которые чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

"Наша фракция на следующей пленарной неделе снова потребует от парламента отложить все дела и взяться за рассмотрение законопроекта №4680, который за считанные недели позволит снизить цену на газ втрое. Национальные ресурсы должны работать на людей, а не обогащать чиновников-коррупционеров", - добавила Тимошенко.

Напомним, в начале января лидер "Батькивщины" предложила план преодоления кризиса, а также призвала местных депутатов требовать от центральной власти немедленного снижения цены на газ.

На законодательном уровне "Батькивщина" зарегистрировала законопроект 4680, который должен снизить цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи.

Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.

Кроме того, Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и ценой его закупки, и тем самым доказать, что власть не имела никаких оснований увеличивать тарифы, а наоборот - должна их снизить.

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