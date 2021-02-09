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План Тимошенко щодо зниження ціни на газ підтримали майже 500 місцевих рад 

Автор: РБК-Україна

460 місцевих рад різних рівнів ухвалили звернення до уряду з вимогою знизити тарифи для населення. Місцеві депутати наполягають на впровадженні ініціативи лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, який стосується спрямування на потреби населення газу вітчизняного видобутку та газу із підземних сховищ за ціною закупки.

Про це повідомила сама Юлія Тимошенко у Facebook.

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"Це найпереконливіший доказ того, що люди розуміють - влада їх дурить. Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні", - написала Тимошенко.

На думку політика, ігноруванням проблеми уряд лише погіршує непросту ситуацію і ще більше дратує людей, які почуваються кинутими напризволяще.

"Наша фракція наступного пленарного тижня знову вимагатиме від парламенту відкласти всі справи і взятися за розгляд законопроєкту №4680, який за лічені тижні дозволить знизити ціну на газ втричі. Національні ресурси мають працювати на людей, а не збагачувати чиновників-корупціонерів", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на початку січня лідер "Батьківщини" запропонувала план подолання кризи, а також закликала місцевих депутатів вимагати від центральної влади негайного зниження ціни на газ.

На законодавчому рівні "Батьківщина" зареєструвала законопроект 4680, який має знизити ціну на газ для людей утричі. У ньому пропонується направити на потреби домогосподарств дешевий газ українського видобутку.

Імпортний газ, закачаний у сховища влітку за низькими цінами, пропонується продавати людям за ціною закупки, врахувавши лише витрати на його транспортування й зберігання.

Крім того, Тимошенко звернулася до прем’єр-міністра України із депутатським запитом, в якому вимагає надати інформацію щодо обсягів закачаного у підземні сховища газу і ціну його закупки, і тим самим довести, що влада не мала жодних підстав збільшувати тарифи, а навпаки - мала їх знизити.

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