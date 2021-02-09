План Тимошенко щодо зниження ціни на газ підтримали майже 500 місцевих рад 

"Це найпереконливіший доказ того, що люди розуміють - влада їх дурить. Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні", - написала Тимошенко.

На думку політика, ігноруванням проблеми уряд лише погіршує непросту ситуацію і ще більше дратує людей, які почуваються кинутими напризволяще.

"Наша фракція наступного пленарного тижня знову вимагатиме від парламенту відкласти всі справи і взятися за розгляд законопроєкту №4680, який за лічені тижні дозволить знизити ціну на газ втричі. Національні ресурси мають працювати на людей, а не збагачувати чиновників-корупціонерів", - додала Тимошенко.