План США щодо України. Трамп просуватиме свою угоду, незалежно від умов, - експерт

Достовірно невідомо, що включає так званий план Трампа щодо України. Як повідомляли в американських ЗМІ, план Трампа передбачав фактично шантаж і України, і Росії - якщо Україна відмовиться сісти за стіл перемовин, буде скорочено допомогу зі зброєю. Якщо РФ відмовиться від переговорів, то Україна отримає більше зброї.

Виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative (США) Уріель Епштейн у коментарі РБК-Україна зазначив, що для Трампа буде пріоритетом просування угоди між Україною та РФ.

"Що стосується Трампа, хто знає, що саме в його плані? Що ми знаємо, так це те, що Трамп у минулому дуже прагнув піти назустріч Росії, і його пріоритетом буде просування угоди, на якій він зможе поставити своє ім’я, незалежно від умов. Це не обіцяє Україні нічого доброго", - сказав він.

Під час нещодавніх дебатів республіканець ухилився він відповіді щодо перемоги України у війні, лише зазначивши, що хоче припинення війни. Також Трамп заявив, що подзвонив би керівникам України та Росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилася.

Днями Трамп також озвучив нові ідеї, дотичні до цієї теми. За його словами, у планах республіканця до кінця року знизити світові ціни на нафту до 40 доларів за барель і тим самим зменшити доходи бюджету Росії.

Реальність цих планів під питанням, хоча б через те, що такий крок вдарить по союзниках США на Близькому Сході. Тому на практиці Трампу в будь-якому разі доведеться вносити корективи.