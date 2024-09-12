RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

План США по Украине. Трамп будет продвигать свое соглашение, независимо от условий, - эксперт

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет продвигать соглашение между Украиной и Россией. Это может произойти вне зависимости от условий, на которых будет основываться такое соглашение.

Достоверно неизвестно, что включает так называемый план Трампа по Украине. Как сообщали в американских СМИ, план Трампа предусматривал фактически шантаж и Украины, и России - если Украина откажется сесть за стол переговоров, будет сокращена помощь с оружием. Если РФ откажется от переговоров, то Украина получит больше оружия.

Исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн в комментарии РБК-Украина отметил, что для Трампа станет приоритетом продвижения соглашения между Украиной и РФ.

"Что касается Трампа, кто знает, что именно в его плане? Что мы знаем, так это то, что Трамп в прошлом очень стремился пойти навстречу России, и его приоритетом будет продвижение соглашения, на котором он сможет поставить свое имя, независимо от условий. Это не обещает Украине ничего хорошего", - сказал он.

Во время недавних дебатов республиканец уклонился от ответа касательно победы Украины в войне, лишь отметив, что хочет прекращения войны. Также Трамп заявил, что позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война закончилась.

На днях Трамп также озвучил новые идеи, связанные с этой темой. По его словам, в планах республиканца до конца года снизить мировые цены на нефть до 40 долларов за баррель и тем самым снизить доходы бюджета России.

Реальность этих планов под вопросом, хотя бы потому, что такой шаг ударит по союзникам США на Ближнем Востоке. Поэтому на практике Трампу в любом случае нужно будет вносить коррективы.

 

Отношение Трампа к Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал за уменьшение помощи Украине. В частности, он заявлял, что помощь должна предоставляться в виде кредита, а не "подарка".

Кроме того, он неоднократно утверждал, что якобы смог бы закончить войну в Украине еще до возвращения в Белый дом или через 24 часа. На дебатах с оппонентом, представительницей Демократической партии Камалой Харрис он избежал ответа на вопрос о победе Украины.

Главные заявления Трампа и Гаррис на недавних дебатах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы в СШАВойна в Украине