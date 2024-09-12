План США по Украине. Трамп будет продвигать свое соглашение, независимо от условий, - эксперт

Достоверно неизвестно, что включает так называемый план Трампа по Украине. Как сообщали в американских СМИ, план Трампа предусматривал фактически шантаж и Украины, и России - если Украина откажется сесть за стол переговоров, будет сокращена помощь с оружием. Если РФ откажется от переговоров, то Украина получит больше оружия.

Исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн в комментарии РБК-Украина отметил, что для Трампа станет приоритетом продвижения соглашения между Украиной и РФ.

"Что касается Трампа, кто знает, что именно в его плане? Что мы знаем, так это то, что Трамп в прошлом очень стремился пойти навстречу России, и его приоритетом будет продвижение соглашения, на котором он сможет поставить свое имя, независимо от условий. Это не обещает Украине ничего хорошего", - сказал он.

Во время недавних дебатов республиканец уклонился от ответа касательно победы Украины в войне, лишь отметив, что хочет прекращения войны. Также Трамп заявил, что позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война закончилась.

На днях Трамп также озвучил новые идеи, связанные с этой темой. По его словам, в планах республиканца до конца года снизить мировые цены на нефть до 40 долларов за баррель и тем самым снизить доходы бюджета России.

Реальность этих планов под вопросом, хотя бы потому, что такой шаг ударит по союзникам США на Ближнем Востоке. Поэтому на практике Трампу в любом случае нужно будет вносить коррективы.