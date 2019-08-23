Зеркаль: прямые переговоры с Путиным - это новый стиль Зеленского

Фото: Елена Зеркаль (yes.ukraine.org)

По мнению Зеркаль, Украине необходимо пробовать новые подходы к разрешению конфликта на Донбассе

Прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина - это новый подход украинского лидера к решению конфликта. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Интерфакс-Украина".

В частности, Зеркаль прокомментировала вопрос рисков, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - заявила она.

Замминистра также признала, что Украине необходимо пробовать новые подходы к разрешению конфликта на Донбассе.

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - добавила она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе разговора они согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.