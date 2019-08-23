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План Штайнмайера для України стане рухом назад, - Зеркаль

Новини » Політика    23.08.2019 - 12:48
План Штайнмайера для України стане рухом назад, - Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (yes.ukraine.org)

Заступник голови МЗС зазначила, що цей план ні до чого не призводить

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що повернення до плану Штайнмайера по врегулюванню ситуації на Донбасі стане рухом назад для України. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Заступник голови МЗС зазначила, що цей план ні до чого не призводить.

"Чого б я дуже не хотіла - повернення до обговорення так званого плану Штайнмайера, про який йшла мова під час зустрічі (президентів Франції та Росії, - ред.). Для нас цей план - це два кроки назад. Ми вже це проходили і знаємо , що це ні до чого не призводить", - підкреслила Зеркаль.

За її словами, Україна повинна мати свій план.

"Ми повинні розуміти, який наш шлях, а не план Штайнмайера, Сайдіка або інших. Нам потрібен наш план, ми повинні розуміти, де наші червоні лінії", - розповіла заступник міністра.

Крім того, Зеркаль припустила, що у президента України є своє бачення врегулювання ситуації.

"Якщо президент Зеленський запросив зустріч у нормандському форматі, то, напевно, у нього вже є бачення того, як можна врегулювати ситуацію, а також подальші кроки... Думаю, треба дати йому шанс його реалізувати", - додала вона.

Так звана "формула Штайнмайера" передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що країнам Євросоюзу слід підтримувати з Росією менш близькі відносини, ніж раніше.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 років Москва наполягала на введенні закону про особливий статус Донбасу за "формулою Штайнмайера".

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Новини України ДонбасШтайнмайерЕлена Зеркаль
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