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Штайнмайер заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому

Новости » Политика    17.06.2019 - 02:17
Штайнмайер заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Украина)

Конфликт в Украине оказывают значительное влияние на отношения Европы и России

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, соообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

По словам Штайнмайер, продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.

Ранее Штайнмайер заявлял, чьл не верит в скорое решение конфликта между Евросоюзом и Российской Федерацией из-за ситуации в Украине.

РБК-Украина сообщало, что Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили политику санкций в отношении России и ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2". 

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