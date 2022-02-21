План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии

По его словам, Украина не уменьшает угрозу, ее уровень высокий, но власти осуществляют прогнозирование всех сценариев, выбирая тактику поведения.

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", - рассказал он.

Министр добавил, что все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.

Сколько российских военных у границ Украины

Сегодня подразделения РФ насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морским и авиационным компонентами - 147 тысяч, сообщил Резников.

"Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества (военных, - ред.). Те части, которые сейчас в движении, могут вернуть в предыдущие места или перебросить на другой участок", - сообщил он.