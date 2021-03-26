План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда

Петр Порошенко покинул улицу Банковую, где расположен Офис президента, почти два года назад. После разгромного поражения на выборах он пообещал своим сторонникам вновь туда вернуться.

Потеряв власть, Порошенко и остатки его команды начали готовиться к еще одним – досрочным парламентским выборам. Остатки – потому что многие сочли тогдашний БПП тонущим кораблем. Бывшие соратники, понимая невыгодность их тогдашнего положения, ушли в вольное политическое плавание.

Парламентскую кампанию сложно назвать удачной для политпроекта Порошенко, ставшего после ребрендинга "Европейской солидарностью". Партия набрала даже меньше голосов, чем ее лидер во время первого тура президентских выборов несколько месяцев до этого.

Новая правящая партия "Слуга народа" не нуждалась в союзниках для формирования большинства. А острая схватка с Зеленским в ходе избирательной кампании не оставила Порошенко и его политсиле других путей отступления, кроме как в жесткую оппозицию.

Но укрепление позиций "Евросолидарности", особенно во время местных выборов, дали надежду команде Порошенко, что его обещание, данное сторонникам возле ОП, может воплотиться в реальность. Только этому могут помешать как минимум два обстоятельства: все еще высокий антирейтинг пятого президента и неожиданный соперник, зашедший на электоральное поле "Евросолидарности".

В новой роли

После переезда с Банковой Порошенко обустроил свой рабочий кабинет на улице Лаврской, где долгие годы находился офис БПП, а теперь – ЕС. Там он проводит совещания с фракцией, консультируется со своими ближайшими соратниками и принимает заграничных гостей.

Еще с местной кампании на Лаврской остался постоянно действующий штаб, который возглавляет бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Секретариат партии возглавляет нардеп от ЕС Максим Саврасов. За партстроительство с недавних пор отвечает его коллега по фракции и бывший кандидат в мэры Львова Олег Синютка.

"Вхожим" в ближний круг Порошенко собеседники издания называют также экс-нардепа Сергея Березенко. Он помогал ЕС во время местных выборов по работе с регионами. Еще один нередкий гость на Лаврской – бывший замглавы администрации Порошенко, дипломат Константин Елисеев. По словам собеседников, он всегда сопровождает бывшего президента во время встреч с иностранными политиками и чиновниками. Переговоры с посольствами и "международниками" – также парафия Елисеева.

После президентства Порошенко вернулся в Раду (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Политтехнологическую часть партийной работы ведет нардеп от ЕС Виктория Сюмар, которая консультировала БПП во время не одной избирательной кампании. "Виктория хочет быть главным технологом партии, тем не менее Порошенко все равно время от времени советуется с Игорем Грынивым. Грынив остается для него авторитетом", – говорит один из собеседников в партии.

На Лаврской автор лозунга "Армія, мова, віра" появляется крайне редко. Грынив периодически проводит соцопросы для "Евросолидарности", хотя и пытается держаться в стороне от политики.

По словам источников в ЕС, сейчас Сюмар занимается довыборами в округах в Надворной и в Покровске. Один кандидат от партии уже сошел с гонки. Маруся Звиробий сняла свою кандидатуру в пользу выдвиженца от "Свободы" Руслана Кошулинского. В самом штабе ставку на Звиробий не все считали выигрышной.

"На Западной Украине консервативный электорат. Округ на Прикарпатье – это в основном сельская местность, где многие жители уверены, что роль женщины – быть хозяйкой на кухне и воспитывать детей. А тут им предлагают кандидатом женщину в военной форме. Для избирателей это разрыв шаблона. К тому же тема войны уже не так беспокоит людей, как раньше. В результате начали замерять Марусю, а у нее 7%", – объяснил один из источников издания.

По медиа-направлению в ЕС работает группа из четырех человек. Это пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, депутат Киевского облсовета от ЕС Владимир Горковенко, спичрайтер бывшего президента Олег Медведев и политтехнолог Виктор Уколов.

Последние два года позиционирование "Евросолидарности" выстраивалось вокруг своей защиты и критики нынешней власти. Вместо того чтобы рассказывать о позитиве, им приходилось отбиваться от Банковой, жалуется один из собеседников в ЕС.

Отношения с властью у Порошенко и его команды не заладились с самого начала. Буквально с предвыборной кампании, во время которой стороны нередко переходили на личности. С тех пор между тогдашними соперниками укоренилась неприязнь. В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказывал, что от начала его президентства Порошенко искал с ним встречи.

По информации РБК-Украина, как минимум одна из их встреч состоялась по инициативе Банковой. Когда прошлой весной во время вспышки эпидемии в ОП хотели улучшить отношения со всеми партиями, представленными в Раде. Год назад глава Офиса Андрей Ермак устраивал президенту встречи со всеми главами фракций, в том числе и с Порошенко, говорит источник в окружении Зеленского. Но конструктивом или дружбой эти переговоры не закончились. В обеих партиях также исключают возможность коалиции в нынешнем созыве парламента.

"Порошенко склонен все достигнутые договоренности трактовать по-своему. А потом утверждать, что мы договорились так, а не так. Поэтому сотрудничать с ним гораздо сложнее, чем даже с Тимошенко. Если мы с ней о чем-то договаривались, она это выполняет. Единственное, она может в одностороннем порядке выйти из договоренностей. Но никто точно не давал Порошенко никаких гарантий безопасности от уголовного преследования", – рассказал изданию один из собеседников в окружении Зеленского.

Со сменой власти на пятого президента обрушилась гора уголовных производств, что только усилило его оппозиционность к Зеленскому и правящей команде. И если поначалу на Лаврской всерьез опасались, что их лидера начнут "догонять", то сейчас считают, что все возбужденные дела можно обернуть себе же в плюc.

Власть, с одной стороны, самостоятельно делает из Порошенко "жертву режима", говорит один из собеседников в команде экс-президента. С другой – предоставляет ЕС инструмент для мобилизации своих сторонников.

"Но сейчас они бьют не делами, а обвинениями. Зеленский просто не может удержаться, чтобы в своих заявлениях и спичах не упомянуть Порошенко. А для нас это пока только преимущество. Он сам демонстрирует, что единственная альтернатива этой власти – это Порошенко", – рассуждает один из собеседников на Лаврской.

Соперник выходит на поле

Во время местных выборов команде Порошенко удалось нарастить число своих сторонников, в основном за счет разочаровавшихся в новых лицах и бывших сторонников "Голоса". Знаковой на Лаврской восприняли победу, хоть и с небольшим перевесом, в Киеве.

Несмотря на то, что цифры поддержки ЕС понемногу пошли вверх, в партии озадачились другой проблемой – антирейтингом. Еще с президентских выборов у Порошенко он остается очень высоким. Последние два года "Евросолидарность" работала на свой ядерный электорат, но не сумела расширить его рамки.

"Чтобы определить потенциал роста политика, мы спрашиваем: за кого вы никогда не проголосуете? Это так называемый негативный рейтинг. У Петра Порошенко он составляет примерно 70%. То есть сейчас его максимум измеряется 30%. Хотя в случае каких-то масштабных событий, как было во время Майдана или в начале войны, эти цифры могут меняться", – сказал РБК-Украина генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Сейчас электоральный рейтинг Порошенко составляет примерно 15%, говорит социолог. "Поэтому потенциал к росту у него есть. Хотя он меньше чем у Зеленского. Ему не доверяют примерно 50%, поэтому он теоретически может получить 50% голосов", – уточнил Паниотто.

Нынешний рейтинг ЕС и Порошенко – это не потолок, считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Но и особого роста в последнее время у них не наблюдается, признает социолог.

"Их рейтинг может вырасти в случае изменения тактики, стратегии, деятельности или в случае каких-либо кардинальных изменений ситуации в стране", – отметил в разговоре с изданием Быченко.

После октябрьской кампании консультанты партии решили, что нужно более активно сосредоточиться на антирейтинге. Но внятной стратегии, как прорубить этот "потолок" у "Евросолидарности" все еще нет. Сейчас тактика партии состоит, во-первых, в реагировании на политические вызовы, критику и происходящие события. Во-вторых, в конвертации негатива в позитив.

"Если общество будет довольно Зеленским, тогда наш негатив будет играть против нас. Но если власть будет допускать промахи, то мы уже не будем казаться таким злом на их фоне. Когда была война – выбрали "плохого парня" Порошенко, который должен был спасти страну. Если вновь будут подобные вызовы, то других вариантов, кроме как Порошенко, не будет", – полагает один из собеседников в команде пятого президента.

В партии ЕС уверены, что Слуга народа не сможет перетянуть их электорат (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, в партии собираются "прощупывать" ту целевую аудиторию, которую потенциально можно склонить на свою сторону. И с этим могут возникнуть проблемы, потому что в борьбу за этот электорат включился их главный соперник – Владимир Зеленский и "Слуга народа".

Февральские санкции против Виктора Медведчука и закрытие нескольких связанных с ним телеканалов заставили сторонних наблюдателей заговорить о том, что команда Зеленского взяла курс вправо. Все дальнейшие решения, более жесткая риторика президента в отношении Крыма и Донбасса только укрепили эти версии.

"Несмотря на то, что они вроде бы стали крениться вправо, наш избиратель к нему не идет. Около 20% – это люди, для которых Зеленский не станет в один миг патриотом. Это не влияет на наше ядро. Но влияет на тот электорат, за который мы собираемся бороться. Это сторонники и "Голоса", и "Батькивщины", и "Слуги народа", – рассуждает один из источников на Лаврской.

Начав наступление на Медведчука и его соратников, президент может подтянуть на свою сторону патриотически настроенного избирателя Запада и удержать уплывающий Центр. В команде пятого президента не видят в этом угрозы и не считают, что таким путем правящая команда может переманить к себе их электорат.

"Это лишь попытки заигрывать с электоральным полем ЕС. Они почему-то не вспоминают, что во время президентства Порошенко эти каналы не принадлежали Медведчуку или перешли в его собственность буквально в последние месяцы. Причем во время выборов они поддерживали именно Зеленского. Думаю, надолго их не хватит. Вряд ли они смогут переманить наших избирателей, при этом они много потеряют в тех регионах, которые пока что нас активно не поддерживали", – сказал РБК-Украина руководитель секретариата "Евросолидарности", нардеп Максим Саврасов.

В "Слуге народа" утверждают, что не ставят себе целью склонить на свою сторонников политсилы Порошенко. Хотя и не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.

"Мы воплощаем свою политику в интересах украинского народа, государства и национальной безопасности. Думаю, это в комплексе может привлечь внимание какой-то части избирателей, которые были недостаточно уверены в том, что "Слуга народа" – это проукраинская сила. Или тех, кто раньше поддавались на пропаганду наших конкурентов, включая "Евросолидарность", которые два года убеждали людей, что мы якобы "агенты Кремля", – пояснил изданию глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Результаты социологических исследований показывают, что после санкций против Медведчука и связанных с ним телеканалов, рейтинг Зеленского и "Слуги народа" немного вырос, говорит Быченко. Но и у "Европейской солидарности" с Петром Порошенко он не снижается.

"Нет оснований считать, что этот рост происходит за счет электората Порошенко. Скорее, это идет за счет людей, которые до этого времени сомневались и были среди тех, кто не определился", – предположил социолог.

Его коллега Паниотто также не видит "перетоков" между "Слугой народа" и Зеленским с одной стороны и "Евросолидарностью" и Порошенко с другой. Чтобы это определить, социологи задают респондентам вопрос об их втором выборе, если в перечне не будет их кандидата или партии.

"В последних наших исследованиях, которые проводились после закрытия телеканалов, связанных с Медведчуком, и других решений, мы не увидели перетоков между Зеленским и Порошенко. Чаще всего люди указывают вторым выбором после Порошенко – Тимошенко, Гройсмана и Яценюка. Если говорить о "Евросолидарности" – это "Батькивщина", "Свобода", "Самопомич", "Голос" и партия Гройсмана", – отметил руководитель КМИС.

Пророссийский электорат в Украине не такой уж большой, прозападный – гораздо шире. Сдвиг правящей команды вправо может перекроить систему координат, в которой Порошенко противопоставлял себя Бойко и Зеленскому. Если партия власти сумеет удержать за собой электорат Центра и укрепиться среди умеренного избирателя Запада, это не оставит "Евросолидарности" и Порошенко поля для маневра.

Последние президентские выборы показали, что люди хотят видеть у власти новых людей. Если эти новые их не устроят – они захотят других новых, но вряд ли вернутся к старым. Два года в оппозиции Порошенко следует тем же стратегии и позиционированию, которые не привели его к победе во время последних президентских выборов. Без их изменения надежды пятого президента стать седьмым могут снова закончиться поражением.