План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом, - Зеленський

Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб "поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити наші спільні зусилля".
"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом", - зазначив президент.
Він підкреслив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. І вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.
"Говорили також про реалізацію нашої ініціативи "Продовольство з України". Словенія приєднується до наших зусиль для підтримки сирійського народу", - додав Зеленський.
Також глава держави провів плідну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після зустрічі в Лондоні.
"Обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану. Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", - зазначив президент.
Окрім того, за словами Зеленського, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Він також поінформував нідерландського прем'єра про пріоритетні потреби України.
Нагадаємо, вчора, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.
Також Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо Росія зробить те ж саме.
За його словами, Україна сподівається швидко пройти всі наступні етапи та домовитися зі США про сильну остаточну угоду.
Детальніше про ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.
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