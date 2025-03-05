План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы "проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия".

"Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. И она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США.

"Говорили также о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа", - добавил Зеленский.

Также глава государства провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после встречи в Лондоне.

"Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи. Он также проинформировал нидерландского премьера о приоритетных потребностях Украины.