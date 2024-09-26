План перемоги України "не вразив" адміністрацію Байдена, - WSJ

За їхніми словами, Зеленський протягом кількох місяців просуває цей план як основу для перемоги.

Однак американські та європейські лідери, знайомі із загальними обрисами плану, вважають, що він не пропонує ясного шляху до перемоги, особливо на тлі триваючих успіхів російських військ на полі бою.

"Я не вражений, у ньому немає нічого нового", - заявив один із високопоставлених чиновників.

Один із центральних пунктів плану вимагає, щоб США дали Україні "зелене світло" на використання зброї на розсуд Києва, сказав президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, без цих повноважень пропозиції України зрештою будуть "менш актуальними", оскільки Києву буде складно відповісти на триваючі російські напади.

Байден уже кілька місяців відмовляється йти на поступки на давнє прохання України зняти обмеження на постачання американських і британських ракет дальнього радіусу дії, які дали б змогу її військам завдавати ударів по військових об'єктах у глибині Росії.

Попри наполегливі прохання свого британського колеги, Байден стоїть на своєму, оскільки представники американської адміністрації стверджують, що така зброя не змінить стратегічної ситуації та, можливо, підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до ескалації війни.