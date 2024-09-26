План победы Украины "не впечатлил" администрацию Байдена, - WSJ

По их словам, Зеленский на протяжении нескольких месяцев продвигает этот план как основу для победы.

Однако американские и европейские лидеры, знакомые с общими очертаниями плана, считают, что он не предлагает ясного пути к победе, особенно на фоне продолжающихся успехов российских войск на поле боя.

"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", - заявил один из высокопоставленных чиновников.

Один из центральных пунктов плана требует, чтобы США дали Украине "зеленый свет" на использование оружия по усмотрению Киева, сказал президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, без этих полномочий предложения Украины в конечном итоге будут "менее актуальными", поскольку Киеву будет сложно ответить на продолжающиеся российские нападения.

Байден уже несколько месяцев отказывается идти на уступки по давней просьбе Украины снять ограничения на поставку американских и британских ракет дальнего радиуса действия, которые позволили бы ее войскам наносить удары по военным объектам в глубине России.

Несмотря на настоятельные просьбы своего британского коллеги, Байден стоит на своем, поскольку представители американской администрации утверждают, что такое оружие не изменит стратегическую ситуацию и, возможно, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к эскалации войны.