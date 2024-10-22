План перемоги України є спробою витіснити на Заході пропозиції капітуляції, - Ландсбергіс

На Заході втома від війни в Україні досягла максимуму, у зв'язку з чим лунають заяви про "мир", які є пропозицією капітуляції. Однак український план перемоги є спробою витіснити ці настрої.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RLT .

"Ця втома змушує нас шукати вихід, тому ми чуємо все більше розмов про "мир", які, на мою думку, насправді є пропозиціями капітуляції. Тому план перемоги - це чіткий тиск і спроба витіснити такі настрої", - сказав Ландсбергіс.

Крім того, міністр зазначив, що найголовнішим для України є гарантії безпеки. За його словами, в Європі немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО.

Також він додав, що запросити Україну до НАТО зараз, коли є невизначеність кордонів, цілком можливо і такі приклади вже були в історії. Зокрема, випадок Німеччини. Тож для прийняття потрібна лише політична воля.

Ландсбергіс підкреслив, що Альянс вже зараз міг би почати готувати оборонні плани для України. І не варто чекати до моменту, коли відбудеться вступ нашої країни в НАТО. Необхідно надіслати меседж у двох напрямках.

"Один - Путіну, що його агресія не триватиме, що Захід може захистити Україну. Другий - для українців, щоб вони могли почати вважати й бачити свою країну безпечною", - наголосив міністр.

Однак у разі, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, тоді, за словами Ландсбергіса, їй доведеться самій подбати про свою оборону.

"Я не кажу, що ядерна зброя - це шлях, але це означає певний спосіб мислення, який чітко вказує: якщо не НАТО, то що залишається? Нам доведеться захищатися, адже Путін справді не зупиниться", - резюмував він.