Запрошення України до НАТО залежить від наступної адміністрації США, - Лекорню

Питання щодо запрошення України до НАТО залежить від того, якою буде адміністрація у США. Зокрема Франція не проти, щоб наша країна стала частиною блоку.

Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю La Tribune .

"Все залежить від того, яка адміністрація знаходиться у Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також маємо бути новаторами", - сказав Лекорню.

Він уточнив, що якщо одного разу буде досягнуто припинення вогню, то не можна стверджувати, що Росія знову не нападе. Тому необхідно знайти засоби задля досягнення міцного миру.

Також міністра запитали, як він ставиться до плану перемоги, який нещодавно презентував президент України Володимир Зеленський. Лекорню у відповідь підкреслив, що деякі аспекти цікаві і заслуговують на те, щоб над ними попрацювати та задокументувати.

За словами французького міністра, насамперед план показує, що Україна готується до можливих переговорів, і "наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил".

"Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію у довгостроковій перспективі", - додав він.