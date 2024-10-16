План перемоги складається з пʼяти пунктів та трьох таємних додатків, - Зеленський

План перемоги України складається з п'яти пунктів. Також він містить три таємні додатки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.
За словами глави держави, перший пункт - геополітичний, другий та третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки, а п'ятий пункт плану - безпековий.
Зеленський заявив, що пункти розраховані за часом. Як пояснив президент, перші чотири пункти - це час війни, щоб її завершити. Пʼятий пункт - на період після війни, щоб гарантувати безпеку.
Як зазначив президент, перший пункт - запрошення України в НАТО, другий - оборона, а третій - стримування. Четвертий - стратегічний економічний потенціал. Пʼятий пункт розрахований на післявоєнний час.
Оборонний пункт плану має таємний додаток, до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.
У пункті стримування теж є таємний додаток. Його вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила план перемоги у війні з Росією. До цього часу його деталі не розкривалися.
Глава держави представив план президенту США Джо Байдену, оскільки, за словами Зеленського, від рішень США залежать деякі пункти. Також Зеленський показав план кандидатам у президенти США.
Крім того, Зеленський презентував план прем'єр-міністрам Британії та Італії, президенту Франції та канцлеру Німеччини як головним європейським партнерам.
Тепер президент поділився деталями плану перемоги з українцями. Як раніше зазначав Зеленський, запрошення України в НАТО є частиною плану перемоги.
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