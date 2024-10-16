UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

План перемоги складається з пʼяти пунктів та трьох таємних додатків, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

План перемоги України складається з п'яти пунктів. Також він містить три таємні додатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

За словами глави держави, перший пункт - геополітичний, другий та третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки, а п'ятий пункт плану - безпековий.

Зеленський заявив, що пункти розраховані за часом. Як пояснив президент, перші чотири пункти - це час війни, щоб її завершити. Пʼятий пункт - на період  після війни, щоб гарантувати безпеку.

Деталі українського плану

Як зазначив президент, перший пункт - запрошення України в НАТО, другий - оборона, а третій - стримування. Четвертий - стратегічний економічний потенціал. Пʼятий пункт розрахований на післявоєнний час. 

Оборонний пункт плану має таємний додаток, до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. 

У пункті стримування теж є таємний додаток. Його вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.

 

План перемоги України

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила план перемоги у війні з Росією. До цього часу його деталі не розкривалися.

Глава держави представив план президенту США Джо Байдену, оскільки, за словами Зеленського, від рішень США залежать деякі пункти. Також Зеленський показав план кандидатам у президенти США.

Крім того, Зеленський презентував план прем'єр-міністрам Британії та Італії, президенту Франції та канцлеру Німеччини як головним європейським партнерам.

Тепер президент поділився деталями плану перемоги з українцями. Як раніше зазначав Зеленський, запрошення України в НАТО є частиною плану перемоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПлан перемоги Зеленського