План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений, - Зеленский

План победы Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала план победы в войне с Россией. До этого времени его детали не раскрывались.

Глава государства представил план президенту США Джо Байдену, поскольку, по словам Зеленского, от решений США зависят некоторые пункты. Также Зеленский показал план кандидатам в президенты США.

Кроме того, Зеленский представил план премьер-министрам Британии и Италии, президенту Франции и канцлеру Германии как главным европейским партнерам.

Теперь президент поделился деталями плана победы с украинцами. Как ранее отмечал Зеленский, приглашение Украины в НАТО является частью плана победы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.