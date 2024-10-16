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План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

План победы Украины состоит из пяти пунктов. Также он содержит три тайные дополнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.

По словам главы государства, первый пункт - геополитический, второй и третий - военные. Четвертый пункт касается экономики, а пятый пункт плана - безопасность.

Зеленский заявил, что пункты рассчитаны по времени. Как объяснил президент, первые четыре пункта - это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на период после войны, чтобы обеспечить безопасность.

Президент не раскрыл содержание или детали тайных дополнений плана победы.

 

План победы Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала план победы в войне с Россией. До этого времени его детали не раскрывались.

Глава государства представил план президенту США Джо Байдену, поскольку, по словам Зеленского, от решений США зависят некоторые пункты. Также Зеленский показал план кандидатам в президенты США.

Кроме того, Зеленский представил план премьер-министрам Британии и Италии, президенту Франции и канцлеру Германии как главным европейским партнерам.

Теперь президент поделился деталями плана победы с украинцами. Как ранее отмечал Зеленский, приглашение Украины в НАТО является частью плана победы.

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