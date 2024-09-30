План перемоги представлять українцям, але деякі деталі є закритими, - Єрмак

За його словами, як було обіцяно владою, план президента після презентації Західним партнерам буде представлений українцям, але певні положення документа залишаться у секреті.

Чиновник зазначив, що деякі етапи плану перемоги мають "чутливий характер", й варто певні деталі поки тримати у таємниці з метою не розкриття інформації російським загарбникам.

"Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", - звернув увагу Єрмак.

Також Єрмак висловив упевненість, що громадяни України зрозуміють необхідність приховування певних аспектів плану перемоги, оскільки український народ "дуже розумний й часто краще за політиків розуміє ситуацію".

План перемоги України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамках візиту до США на зустрічах з колегою Джо Байденом та кандидатами в президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом представить власний план перемоги України, який тісно пов'язаний з військовою допомогою з боку Штатів

Додамо, за словами українського президента, цей план вміщує низку рішень уже до кінця 2024 року.

Також Зеленський пояснював, що презентація плану допоможе Україні зрозуміти, чи союзники готові підтримати її у досягненні перемоги. Днями глава держави зазначив у контексті розмови про план перемоги України, що жовтень - час рішень.

Додамо, за словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, план включає конкретні кроки, спрямовані на забезпечення справедливого та сталого миру, включаючи запрошення України до НАТО.

Також раніше повідомлялося, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий вивчити український план, якщо він буде оприлюднений в офіційних джерелах.