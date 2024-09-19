План набора контрактников в России выполняется только на 70%, - источники

В России уменьшаются темпы набора новобранцев в армии, готовых воевать за деньги. За последний месяц план набора контрактников был исполнен менее чем на 70%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мирный план и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".

Собеседник РБК-Украина в Силах обороны предполагает, что этой осенью у России может возникнуть дилемма: проведение мобилизации или же возможное уменьшение темпа наступления. Ранее такой проблемы не было за счет вербовки добровольцев по контракту. По данным издания, в отдельные месяцы план набора выполнялся даже на 115%.

Но в последние месяцы этот показатель начал уменьшаться. По информации источников РБК-Украина, за последний месяц план набора контрактников на войну с Украиной был выполнен менее чем на 70%. При этом только пятая часть российских призывников согласна идти на контракт.

Это говорит о том, что все меньше россиян хотят идти на войну за деньги. Поэтому проблема отбора в оккупационную армию неизбежно рано или поздно предстанет перед Кремлем. Новая волна мобилизации повлечет за собой дополнительные нагрузки на бюджет РФ и социальное недовольство, без которого диктатор Владимир Путин, похоже, предпочел бы обойтись.