UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц та голова Єврокомісії запропонували розробити "план Маршалла" для України

Фото: Зруйновані українські міста (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали своїх партнерів розробити для України європейський "план Маршалла". Вони зазначили, що для цього потрібно створити платформу з метою координації допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як вважають європейські чиновники, йдеться про "завдання покоління". При цьому Європа відіграє важливу роль у підтримці України, оскільки та є кандидатом на вступ до ЄС.

У спільній статті Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн підкреслили, що "мужність українців перед російським вторгненням до їхньої країни вражає. Як і їхня наполегливість і стійкість проти цієї агресії, що порушує міжнародне право".

Саме ця мужність України, як зазначили німецький канцлер та єврочиновник, має об'єднати всіх у Берліні 25 жовтня, де країни-партнери обговорюватимуть із експертами, яким чином міжнародне співтовариство може краще допомогти та підтримати Україну у її відновленні.

Нагадаємо, що про проєкт перспективного "плану Маршалла" для України Олаф Шольц говорив ще в червні цього року і запропонував зробити його одним із питань на засіданні "Великої сімки" на саміті у Німеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія