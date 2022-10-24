Шольц и глава Еврокомиссии предложили разработать "план Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали своих партнеров разработать для Украины европейский "план Маршалла". Они отметили, что для этого нужно создать платформу с целью координации оказываемой Киеву помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как считают европейские чиновники, речь идет о "задаче поколения". При этом Европа играет очень важную роль в поддержке Украины, поскольку та является кандидатом на вступление в ЕС.
В совместной статье Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что "мужество украинцев перед лицом российского вторжения в их страну впечатляет. Как и их настойчивость и стойкость против этой агрессии, нарушающей международное право".
Именно это мужество Украины, как отметили немецкий канцлер и еврочиновник, должно объединить всех в Берлине 25 октября, где страны-партнеры будут обсуждать с экспертами, каким образом международное сообщество может лучше помочь и поддержать Украину в ее восстановлении.
Напомним, что о проекте перспективного "плана Маршалла" для Украины Олаф Шольц говорил еще в июне этого года и предложил сделать его одним из вопросов на заседании "Большой семерки" на саммите в Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.