Шольц и глава Еврокомиссии предложили разработать "план Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали своих партнеров разработать для Украины европейский "план Маршалла". Они отметили, что для этого нужно создать платформу с целью координации оказываемой Киеву помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Как считают европейские чиновники, речь идет о "задаче поколения". При этом Европа играет очень важную роль в поддержке Украины, поскольку та является кандидатом на вступление в ЕС.

В совместной статье Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что "мужество украинцев перед лицом российского вторжения в их страну впечатляет. Как и их настойчивость и стойкость против этой агрессии, нарушающей международное право".

Именно это мужество Украины, как отметили немецкий канцлер и еврочиновник, должно объединить всех в Берлине 25 октября, где страны-партнеры будут обсуждать с экспертами, каким образом международное сообщество может лучше помочь и поддержать Украину в ее восстановлении.