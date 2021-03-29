План по Донбассу и пункты пропуска: что обсудит ТКГ на этой неделе

На этой неделе пройдут очередные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. На видеоконференции планируют обсудить мирный план совместных шагов и открытие пунктов пропуска.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Также сообщается, что на сегодня продолжаются консультации политических советников "нормандской четверки", чтобы вернуться к полному режиму прекращения огня. Кроме того, по поручению президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проводит расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе Шумов.

Повестка дня на эту неделю:

Сообщается, что 30 марта пройдут видеоконференции рабочих подгрупп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам. А на среду запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела в районе этого населенного пункта погибли четверо украинских бойцов, из-за чего Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

Однако позже приняли решение не проводить встречу, и ситуацию теперь обсуждают политические советники.