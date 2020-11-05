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План для Донбасса: какие указы Путина должна отменить Россия

Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Для урегулирования ситуации на Донбассе Российская Федерация должна отменить целый ряд указов президента Владимира Путина. В частности, нужно отменить указы относительно выдачи украинцам российских паспортов.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как рассказал вице-премьер, в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт об обязательствах России отменить указы Путина, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов украинцами в ОРДЛО, признание номерных знаков автомобилей несуществующих "республик" и тому подобное.

Отметим, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук анонсировал украинский план по урегулированию на Донбассе. Это план в ближайшее время передадут представителю ОБСЕ в ТКГ.

Напомним, разработанный Украиной план урегулирования на Донбассе будет предусматривать самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Добавим, в Кремле уже отреагировали на анонсированный Украиной план для Донбасса. У Путина считают, что некоторые пункты этого плана противоречат минским договоренностям.

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