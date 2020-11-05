План для Донбасу: які укази Путіна повинна скасувати Росія

Для врегулювання ситуації на Донбасі Російська Федерація повинна скасувати цілу низку указів президента Володимира Путіна. Зокрема, потрібно скасувати укази щодо видачі українцям російських паспортів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як розповів віце-прем'єр, до українського плану врегулювання на Донбасі увійде пункт про зобов'язання Росії скасувати укази Путіна, які регулюють спрощений порядок отримання російських паспортів українцями в ОРДЛО, визнання номерних знаків автомобілів неіснуючих "республік" і тому подібне.

Зазначимо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук анонсував український план врегулювання на Донбасі. Це план найближчим часом передадуть представнику ОБСЄ в ТКГ.

Нагадаємо, розроблений Україною план врегулювання на Донбасі буде передбачати саморозпуск так званих "ДНР" та "ЛНР".

Додамо, в Кремлі вже відреагували на анонсований Україною план для Донбасу. У Путіна вважають, що деякі пункти цього плану суперечать мінським домовленостям.