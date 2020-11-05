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План для Донбасу: які укази Путіна повинна скасувати Росія

Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Для врегулювання ситуації на Донбасі Російська Федерація повинна скасувати цілу низку указів президента Володимира Путіна. Зокрема, потрібно скасувати укази щодо видачі українцям російських паспортів.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як розповів віце-прем'єр, до українського плану врегулювання на Донбасі увійде пункт про зобов'язання Росії скасувати укази Путіна, які регулюють спрощений порядок отримання російських паспортів українцями в ОРДЛО, визнання номерних знаків автомобілів неіснуючих "республік" і тому подібне.

Зазначимо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук анонсував український план врегулювання на Донбасі. Це план найближчим часом передадуть представнику ОБСЄ в ТКГ.

Нагадаємо, розроблений Україною план врегулювання на Донбасі буде передбачати саморозпуск так званих "ДНР" та "ЛНР".

Додамо, в Кремлі вже відреагували на анонсований Україною план для Донбасу. У Путіна вважають, що деякі пункти цього плану суперечать мінським домовленостям.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбаснаказАлексей Резников