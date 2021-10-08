План действий по реализации Меморандума об отопительном сезоне будет утвержден на ближайшем заседании Кабмина, - Чернышов

На ближайшем заседании правительства будет утвержден план действий по выполнению договоренностей Меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере теплоснабжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время часа вопросов к правительству.
"Сегодня показатель технической готовности объектов к отопительному сезону по всей стране вплотную приблизился к 100%. Следующее важная задача - обеспечение выполнения условий Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона, который был подписан неделю назад. План действий также был разработан и на ближайшем заседании правительства он будет одобрен", - подчеркнул Алексей Чернышов.
Министр Алексей Чернышов отметил, что в положениях Меморандума речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения - 7420 грн. за тыс. куб. м и фиксацию цены для бюджетных учреждений. Кроме того, Меморандум предусматривает:
Отметим, разработанный План действий предусматривает, в частности:
Глава Минрегиона отметил, что вопрос старта и прохождения отопительного сезона находится на постоянном контроле правительства. В частности, сегодня было проведено селекторное совещание с главами городов и руководителями регионов, НАК "Нафтогаз Украины", АГУ, АМКУ по заключению договоров с предприятиями бюджетной сферы.
Министр Алексей Чернышов еще раз подчеркнул, что первоочередной задачей НАК "Нафтогаз Украины" в настоящее время является обеспечение своевременного заключения всех договоров с бюджетными учреждениями.
Как сообщалось, ранее были определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации.