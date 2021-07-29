Чернышов назвал главные задачи для завершения реформы децентрализации
Определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон - начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Алексей Чернышов.
Речь идет о следующих задачах:
- разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;
- переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;
- совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;
- укрепление муниципальной службы;
- совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;
- определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.
"Закрепление изменений в Основном законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Алексей Чернышов.
Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.
Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что послы стран "Большой семерки" поздравили успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является примером способности реализовывать реформы.