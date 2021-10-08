План дій з реалізації Меморандуму щодо опалювального сезону буде затверджено на найближчому засіданні Кабміну, - Чернишов

"Сьогодні показник технічної готовності об’єктів до опалювального сезону по всій країні впритул наблизився до 100%. Наступне важливе завдання - забезпечення виконання умов Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону, який було підписано тиждень тому. План дій щодо цього також було розроблено і на найближчому засіданні Уряду його буде схвалено", - наголосив Олексій Чернишов.

Міністр Олексій Чернишов зауважив, що у положеннях Меморандуму йдеться про забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення - 7420 грн. за тис. куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ. Крім того, Меморандум передбачає:

​​спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);

спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває не менше 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

Зазначимо, розроблений План дій передбачає, зокрема:

внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

затвердження змін до довгострокових договорів постачання природного газу, щоб надати можливості виробникам теплової енергії забезпечити платежі за спожитий природний газ - протягом 45 днів після місяця споживання;

розроблення та представлення механізму (на основі ЕСКО-моделі) для підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів тощо.

Очільник Мінрегіону наголосив, що питання старту та проходження опалювального сезону знаходиться на постійному контролі Уряду. Зокрема, сьогодні було проведено селекторну нараду з головами міст та очільниками регіонів, НАК "Нафтогаз України", АМУ, АМКУ щодо укладання договорів з підприємствами бюджетної сфери.

Міністр Олексій Чернишов ще раз наголосив, що першочерговим завданням НАК "Нафтогаз України" наразі є забезпечення своєчасного укладання усіх договорів з бюджетними установами.