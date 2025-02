План чи катастрофа? Навіщо Трампу контроль США над Газою та чи підтримає ідею Близький Схід

Зміст

"Якщо вони (ізраїльські заручники, - ред.) не повернуться до того часу, коли я вступлю на посаду, на Близькому Сході вибухне справжнє пекло. І це не буде добре для ХАМАС, та й для всіх, відверто кажучи, теж", - заявив на початку року Дональд Трамп.

На той момент спеціальний посланець Стів Віткофф разом з адміністрацією Джо Байдена вже працював із переговірниками в Катарі, готуючи угоду про припинення вогню для Ізраїлю і ХАМАС. І ця угода набула чинності 19 січня, якраз перед інавгурацією Трампа.

На першому етапі передбачено обмін 33 заручників на майже 2000 палестинських в'язнів. Станом на сьогодні звільнено 18 ізраїльтян та іноземців, а також розпочалися переговори щодо другої фази - про звільнення решти та виведення ізраїльських військ.

ХАМАС вимагає, щоб вона передбачала не просто обміни, а й гарантії для самих бойовиків. Ізраїль хоче зворотного - ліквідації влади терористів в анклаві - і залишає за собою право на продовження війни. Вочевидь комусь доведеться поступитися, але поки складно робити прогнози.

Третя фаза стосується відновлення зруйнованого анклаву і розрахована на термін від 3 до 5 років. Досі щодо цього було мало конкретики. Але на третьому тижні президентського терміну Трамп представив своє бачення - переселити 1,8 млн палестинців, побудувати "Близькосхідну Рів'єру" і, не виключено, встановити військовий контроль над Сектором Газа.

Що пропонує Трамп для Сектору Газа

Про переселення палестинців Трамп заговорив майже два тижні тому. "Йдеться про півтора мільйона людей, і треба просто всю цю справу розчистити", - заявив він і закликав Єгипет та Йорданію прийняти додаткову кількість людей із Сектору Газа. Обидві країни назвали пропозицію неприйнятною.

Напередодні він зустрічався з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху. Трамп підтвердив, що ХАМАС має бути знищений, заявив, що Сектор Газа став "символом лиха і руйнувань", а життя в ньому стало жахливим. Місцеве населення не повинно там залишатися і займатися відбудовою, тому слід "звернутися до країн із добрим серцем", які приймуть переселенців, і вони "зможуть жити в гарних безпечних будинках, у гармонії та мирі".

"Усе це може бути оплачено багатими країнами регіону", - заявив Трамп, даючи зрозуміти, що людей можна направити не тільки до Єгипту та Йорданії.



Фото: Дональд Трамп зробив низку гучних пропозицій щодо Сектору Газа (Getty Images)

Він також зазначив, що США візьмуть під свій контроль Газу і відповідальність за відновлення. "Зрівняємо все із землею, всі зруйновані будинки. Створимо економіку, яка зможе забезпечити нескінченну кількість робочих місць і будинків для людей, тільки якщо вони не будуть повертатися назад. Туди не можна повертатися. Інакше все повториться знову", - наголосив президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп сказав, що обговорював переселення Гази з багатьма людьми, а ідея американського контролю нібито знайшла підтримку. Зі свого боку Нетаньяху зазначив, що одна з цілей Ізраїлю - назавжди позбутися терористичної загрози. "Президент Трамп бачить це куди масштабніше. Я бачу, що це може змінити історію", - додав він.

Трамп визнав, що для ефективного контролю над Сектором Газа може знадобитися армія США. Але не став відповідати на питання про спротив, який можуть чинити палестинці. Він також уникнув відповіді, чи означає новий план кінець американської політики "двох держав для двох народів".

За його словами, сенс у тому, щоб принести стабільність і "побудувати прекрасне суспільство в Газі". Він також уявляє, як там житимуть не тільки палестинці, а й "люди всього світу". І взагалі оновлений Сектор Газа може виглядати як "Близькосхідна Рів'єра".

"Це може стати чимось дуже цінним і чудовим... Люди, які живуть у пеклі, житимуть у житлі світового класу. Король Йорданії і президент Єгипту відкриють свої серця і допоможуть нам із цим... Вони кажуть, що не приймуть (палестинців, - ред.), а я кажу, що приймуть", - додав Трамп.

Він не пояснив, які юридичні повноваження дадуть США право на контроль над сектором, як і не згадав факт, що насильницьке переселення порушує міжнародне право. Як пише The Wall Street Journal, ще влітку 2024 року в телефонній розмові з Нетаньягу він називав Сектор Газа "першокласним об'єктом нерухомості" і просив того, подумати, які типи готелів можна там побудувати. Але тоді Трамп не висловлював ідею про можливе встановлення прямого контролю США.

Як на ідеї Трампа відреагували у світі

Заяви Трампа викликали широкий резонанс. І загалом нарвалися на критику в арабському світі, міжнародному середовищі та в лавах американських демократів.

"Висловлювання Трампа про його бажання контролювати Газу смішні й абсурдні, і будь-які ідеї такого роду здатні заново підпалити регіон", - зазначив представник терористів ХАМАС Самі Абу Зухрі.

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що Сектор Газа є "невід'ємною частиною землі держави Палестина". МЗС Єгипту наполягає на тому, що проєкти відновлення Гази не повинні супроводжуватися переселенням палестинців.



Фото: світова спільнота загалом не готова до ідей Трампа про майбутнє зруйнованого війною анклаву (Getty Images)

Спадкоємний принц Саудівської Аравії - ключового союзника США в арабському світі - Мухаммед бін Салман відкидає будь-які спроби витіснити населення Сектора Гази. Він також пригрозив відмовою від налагодження стосунків з Ізраїлем без створення Палестинської держави (в рамках "Угод Авраама", підписаних з низкою арабським країн ще під час першого терміну Трампа).

У російського диктатора Володимира Путіна заявили, що врегулювання на Близькому Сході можливе лише на основі принципу двох держав: Ізраїлю та Палестини. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що будь-який план без палестинців в управлінні Газою призведе до ще більшого конфлікту.

"Китай сподівається, що всі сторони скористаються припиненням вогню і постконфліктним управлінням як можливістю повернути палестинське питання на правильний шлях політичного врегулювання на основі рішення про дві держави", - зазначили в МЗС Китаю.

За словами британського міністра довкілля Стіва Ріда, позиція Великої Британії залишається в тому, що цивільне населення повинне мати можливість повернутися до своїх домівок і заново побудувати життя. Австралійський прем'єр Ентоні Альбанезе заявив про прихильність рішенню про дві держави. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раніше критикував Трампа за бажання переселити палестинців.

Очікувано проти виступили американські демократи. Член Палати представників Рашида Тлаїб - одна з перших мусульманок у Конгресі США - назвала заяви Трампа "фанатичною нісенітницею" і заявила, що палестинці нікуди не подінуться.

"Він зовсім збожеволів. Вторгнення США в Газу призведе до загибелі тисяч американських солдатів і десятиліть війни на Близькому Сході. Це схоже на поганий, хворий жарт", - зазначив сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Його колега Кріс ван Холлен підкреслює, що пропозиція переселити до 2 млн палестинців і, якщо буде потрібно, встановити військовий контроль, виглядає як "етнічна чистка, подана під іншою назвою". І ця декларація підірве позиції США та арабських союзників на Близькому Сході. "Конгрес має протистояти небезпечній і нерозважливій ідеї", - додав він.

"Багато жителів Гази - нащадки палестинців, які втекли з території нинішнього Ізраїлю і так і не змогли повернутися до своїх домівок. Я скептично ставлюся до того, що багато хто з них захоче покинути навіть зруйновану Газу", - вважає Джон Альтерман, старший віце-президент вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Що означають заяви Трампа

Якщо раніше домінуючим був принцип "двох держав", то Трамп підходить до вирішення близькосхідної проблеми по-іншому. Зруйнований анклав не придатний для життя, треба перемістити людей, а щоб щось побудувати, тут не має бути ХАМАС, і США беруть це під свій контроль, пояснює головний редактор "Кращого Радіо" (Ізраїль) Цві Зільбер.

"Арабський світ шокований. Хтось у стадії заперечення, хтось - гніву, але потім настане стадія торгу, в якій Трамп почувається вільно. Коли почнеться торг, можливо, будуть якісь зміни. Тому що не можна продовжувати думати, що 1,8 млн людей житимуть у мирі з Ізраїлем, якщо буде проголошено нежиттєздатну державу. Зрештою ці люди є заручником ХАМАС з дуже розвиненим Стокгольмським синдромом", - розповів він у коментарі YouTube-проекту РБК-Україна.



Фото: зруйнований війною Сектор Газа непридатний для проживання (Getty Images)

За логікою нового президента США, Ізраїль має стати інтегральною частиною Близького Сходу, здобути визнання сусідів, що призведе до миру і вирішення проблем із тероризмом.

"Ми в Ізраїлі сприйняли це з натхненням. Ми розуміємо, що, найімовірніше, це висока ставка для подальшого торгу і реальні результати можуть бути меншими. Але Америка виходить із тієї "коробочки", через яку ми вже 35 років б'ємося головою об стінку з ідеєю про дві держави", - зазначив він.

Можливість переселення Гази співрозмовник називає цілком реальною, якщо це відбуватиметься в організованому порядку, для біженців підготують житло, частину витрат візьмуть США, а переселенців також візьмуть Канада, Австралія та інші країни Заходу і Сходу. "Сирія спорожніла практично, зараз почнеться процес відновлення. Коли ще не придумали слова "Палестина", вони називали цей регіон Південною Сирією. Зрештою, можна переселити їх у Сирію, була б політична воля", - сказав Зільбер.

За його словами, міжнародне право - це останнє, що цікавить Трампа. І якщо американці вирішать перетворити Газу на "Близькосхідну Рів'єру", навряд чи наштовхнеться на широкий осуд.

"Так, піднімуть страшне виття, тому що після заперечення приходить гнів. Але потім приходить стадія торгу, подивимося, як він зуміє домовитися. Чи постраждають принципи (міжнародного права, - ред.)? Так, але в результаті виграють і ізраїльтяни, і палестинці. Я думаю, це буде win-win ситуація", - вважає він.

Що стосується термінів відновлення Гази, то рано дивитися на перспективу в горизонті 10-15 років. Головне - запустити процеси. Попереду ще чотири роки каденції Трампа, і якщо за ці роки Ізраїль зможе підписати "Угоди Авраама" із Саудівською Аравією та іншими країнами Близького Сходу, можливо, повного переселення Гази не знадобиться, - додав Зільбер.

Український політтехнолог Тарас Загородній називає пропозицію арабським країнам забрати людей із Сектора Гази спробою Трампа раз і назавжди закрити питання ХАМАС, палестинського народу, покласти край протистоянню і радикально встановити мир на Близькому Сході.

"Він ще раз підтвердив, що забудовники по всьому світу плюс-мінус однакові: у них "серце кров'ю обливається", коли бачать незабудоване узбережжя. Він забудує все готелями і дасть економіці нормально працювати... Було незрозуміло, чого він так "дресирував" Канаду, Мексику, Колумбію і Манаму. Тепер зрозуміло, що це тактика носорога. Коли на тебе біжить носоріг, це не його, а твоя проблема. Трамп повертає США в стан холодної війни, коли вони періодично воювали, щоб вільний світ почувався в безпеці", - розповів він.

Тактика носорога проявляється і в іншому напрямку. Напередодні Трамп заявив про перехід до максимального тиску на Іран. Мета - перешкодити йому обзавестися ядерною зброєю і звести до нуля іранський експорт нафти через накладення санкцій на покупців.

На думку Зільбера, таким чином може відпрацьовуватися і корисний для України механізм. Наприклад, його можна буде застосувати до Росії, щоб змусити її припинити військову агресію і сісти за стіл переговорів.

***

Поки неясно, як ідея Трампа може вплинути на мирний процес у Газі. З одного боку, у терористів ХАМАС з'явиться шанс знову показати себе "борцями" за палестинське населення. З іншого - вимога Нетаньяху повністю ліквідувати ХАМАС може здатися регіональним гравцям куди більш розумною, ніж пропозиції Трампа.

Але можна з упевненістю сказати одне - Трамп не боїться кидати виклик умовностям. Його план може провалитися, переселення може не спрацювати, але і припинення війни, поки ХАМАС залишається силою, теж не вирішить усі проблеми остаточно. І готовність Трампа виходити за рамки може відкрити дебати для пошуку нових підходів до палестинської проблеми.

При підготовці використовувалися: заяви президента США Дональда Трампа, публікації The Wall Street Journal, The New York Times, The Times of Israel, коментарі головного редактора "Найкращого Радіо" (Ізраїль) Цві Зільбера і політтехнолога Тараса Загороднього для YouTube-каналу РБК-Україна.