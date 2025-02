План или катастрофа? Зачем Трампу контроль США над Газой и поддержит ли идею Ближний Восток

Содержание

"Если они (израильские заложники, - ред.) не вернутся к тому времени, когда я вступлю в должность, на Ближнем Востоке разразится настоящий ад. И это не будет хорошо для ХАМАС, да и для всех, откровенно говоря, тоже", - заявил в начале года Дональд Трамп.

К тому моменту специальный посланник Стив Уиткофф вместе с уходящей администрацией Джо Байдена уже работал с переговорщиками в Катаре, готовя сделку о прекращении огня для Израиля и ХАМАС. И эта сделка вступила в силу 19 января, аккурат перед инаугурацией Трампа.

На первом этапе предусмотрен обмен 33 заложников на почти 2000 палестинских заключенных. По состоянию на сегодня освобождены 18 израильтян и иностранцев, а также начались переговоры по второй фазе - об освобождении остальных и выведении израильских войск.

ХАМАС требует, чтобы она предусматривала не просто обмены, но и гарантии для самих боевиков. Израиль хочет обратного - ликвидации власти террористов в анклаве - и оставляет за собой право на продолжение войны. Очевидно, кому-то придется уступить, но пока сложно делать прогнозы.

Третья фаза касается восстановления разрушенного анклава и рассчитана на срок от 3 до 5 лет. До сих пор на этот счет было мало конкретики. Но на третьей неделе президентского срока Трамп представил свое видение - переселить 1,8 млн палестинцев, построить "Ближневосточную Ривьеру" и, не исключено, установить военный контроль над Сектором Газа.

Что предлагает Трамп для Сектора Газа

О переселении палестинцев Трамп заговорил почти две недели назад. "Речь идет о полутора миллиона человек, и надо просто все это дело расчистить", - заявил он и призвал Египет и Иорданию принять дополнительное количество людей из Сектора Газа. Обе страны назвали предложение неприемлемым.

Накануне он встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Трамп подтвердил, что ХАМАС должен быть уничтожен, заявил, что Сектор Газа стал "символом бед и разрушений", а жизнь в нем стала ужасной. Местное население не должно там оставаться и заниматься восстановлением, поэтому следует "обратиться к странам с добрым сердцем", которые примут переселенцев, и они "смогут жить в красивых безопасных домах, в гармонии и мире".

"Все это может быть оплачено богатыми странами региона", - заявил Трамп, давая понять, что люди могут быть направлены не только в Египет и Иорданию.



Фото: Дональд Трамп сделал ряд громких предложений по Сектору Газа (Getty Images)

Он также отметил, что США возьмут под свой контроль Газу и ответственность за восстановление. "Сравняем все с землей, все разрушенные дома. Создадим экономику, которая сможет обеспечить бесконечное количество рабочих мест и домов для людей, только если они не будут возвращаться обратно. Туда нельзя возвращаться. Иначе все повторится снова", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что обсуждал переселение Газы со многими людьми, а идея американского контроля якобы нашла поддержку. В свою очередь Нетаньяху отметил, что одна из целей Израиля - навсегда избавиться от террористической угрозы. "Президент Трамп видит это куда масштабней. Я вижу, что это может изменить историю", - добавил он.

Трамп признал, что для эффективного контроля над Сектором Газа может понадобиться армия США. Но не стал отвечать на вопросы о сопротивлении, которое может исходить от палестинцев. Он также ушел от ответа, означает ли новый план конец американской политики "двух государств для двух народов".

По его словам, смысл в том, чтобы принести стабильность и "построить прекрасное общество в Газе". Он также представляет, как там будут жить не только палестинцы, но и "люди всего мира". И вообще обновленный Сектор Газа может выглядеть как "Ближневосточная Ривьера".

"Это может стать чем-то очень ценным и великолепным... Люди, которые живут в аду, будут жить в жилье мирового класса. Король Иордании и президент Египта откроют свои сердца и помогут нам с этим... Они говорят, что не примут (палестинцев, - ред.), а я говорю, что примут", - добавил Трамп.

Он не объяснил, какие юридические полномочия дадут США право на контроль над сектором, как и не упомянул факт, что насильственное переселение нарушает международное право. Как пишет The Wall Street Journal, еще летом 2024 года в телефонном разговоре с Нетаньяху он называл Сектор Газа "первоклассным объектом недвижимости" и просил того, подумать, какие типы отелей можно там построить. Но тогда Трамп не высказывал идею о возможном установлении прямого контроля США.

Как на идеи Трампа отреагировали в мире

Заявления Трампа вызвали широкий резонанс. И в целом нарвались на критику в арабском мире, международной среде и в рядах американских демократов.

"Высказывания Трампа о его желании контролировать Газу смешны и абсурдны, и любые идеи такого рода способны заново поджечь регион", - отметил представитель террористов ХАМАС Сами Абу Зухри.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Сектор Газа является "неотъемлемой частью земли государства Палестина". МИД Египта настаивает на том, что проекты восстановления Газы не должны сопровождаться переселением палестинцев.



Фото: мировое сообщество в целом не готово к идеям Трампа о будущем разрушеного войной анклава (Getty Images)

Наследный принц Саудовской Аравии - ключевого союзника США в арабском мире - Мухаммед бин Салман отвергает любые попытки вытеснить население Сектора Газа. Он также пригрозил отказом от налаживания отношений с Израилем без создания Палестинского государства (в рамках "Соглашений Авраама", подписанных с рядом арабским стран еще во время первого срока Трампа).

У российского диктатора Владимира Путина заявили, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь на основе принципа двух государств: Израиля и Палестины. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что любой план без палестинцев в управлении Газой приведет к еще большему конфликту.

"Китай надеется, что все стороны воспользуются прекращением огня и постконфликтным управлением как возможностью вернуть палестинский вопрос на правильный путь политического урегулирования на основе решения о двух государствах", - отметили в МИД Китая.

По словам британского министра окружающей среды Стива Рида, позиция Великобритании остается в том, что гражданское население должно иметь возможность вернуться в свои дома и заново построить жизнь. Австралийский премьер Энтони Альбанезе заявил о приверженности решению о двух государствах. Канцлер Германии Олаф Шольц еще раньше критиковал Трампа за желание переселить палестинцев.

Ожидаемо против выступили американские демократы. Член Палаты представителей Рашида Тлаиб - одна из первых мусульманок в Конгрессе США - назвала заявления Трампа "фанатичной чушью" и заявила, что палестинцы никуда не денутся.

"Он совсем спятил. Вторжение США в Газу приведет к гибели тысяч американских солдат и десятилетиям войны на Ближнем Востоке. Это похоже на плохую, больную шутку", - отметил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Его коллега Крис ван Холлен подчеркивает, что предложение переселить до 2 млн палестинцев и, если потребуется, установить военный контроль, выглядит как "этническая чистка, поданная под другим названием". И эта декларация подорвет позиции США и арабских союзников на Ближнем Востоке. "Конгресс должен противостоять опасной и безрассудной затее", - добавил он.

"Многие жители Газы - потомки палестинцев, которые бежали с территории нынешнего Израиля и так и не смогли вернуться в свои дома. Я скептически отношусь к тому, что многие из них захотят покинуть даже разрушенную Газу", - полагает Джон Альтерман, старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Что означают заявления Трампа

Если раньше доминирующим был принцип "двух государств", то Трамп подходит к решению ближневосточной проблемы по-другому. Разрушенный анклав не пригоден для жизни, нужно переместить людей, а, чтобы что-то построить, здесь не должно быть ХАМАС, и США берут это под свой контроль, объясняет главный редактор "Лучшего Радио" (Израиль) Цви Зильбер.

"Арабский мир шокирован. Кто-то в стадии отрицания, кто-то - гнева, но потом наступит стадия торга, в которой Трамп чувствует себя свободно. Когда начнется торг, возможно, будут какие-то изменения. Потому что нельзя продолжать думать, что 1,8 млн человек будут жить в мире с Израилем, если будет провозглашено нежизнеспособное государство. В конце концов эти люди являются заложником ХАМАС с очень развитым Стокгольмским синдромом", - рассказал он в комментарии YouTube-проекту РБК-Украина.



Фото: разрушенный войной Сектор Газа непригоден для проживания (Getty Images)

По логике нового президента США, Израиль должен стать интегральной частью Ближнего Востока, получить признание соседей, что приведет к миру и решению проблем с терроризмом.

"Мы в Израиле восприняли это с воодушевлением. Мы понимаем, что, скорее всего, это высокая ставка для дальнейшего торга и реальные результаты могут быть меньше. Но Америка выходит из той "коробочки", из-за которой мы уже 35 лет бьемся головой об стенку с идеей о двух государствах", - отметил он.

Возможность переселения Газы собеседник называет вполне реальной, если это будет проходить в организованном порядке, для беженцев подготовят жилье, часть расходов возьмут США, а переселенцев также примут Канада, Австралия и другие страны Запада и Востока. "Сирия опустела практически, сейчас начнется процесс восстановления. Когда еще не придумали слова "Палестина", они называли этот регион Южной Сирией. В конце концов, можно переселить их в Сирию, была бы политическая воля", - сказал Зильбер.

По его словам, международное право - это последнее, что интересует Трампа. И если американцы решат превратить Газу в "Ближневосточную Ривьеру", вряд ли наткнется на широкое осуждение.

"Да, поднимут страшный вой, потому что после отрицания приходит гнев. Но потом приходит стадия торга, посмотрим, как он сумеет договорятся. Пострадают ли принципы (международного права, - ред.)? Да, но в результате выиграют и израильтяне, и палестинцы. Я думаю, это будет win-win ситуация", - полагает он.

Что касается сроков восстановления Газы, то рано смотреть на перспективу в горизонте 10-15 лет. Главное - запустить процессы. Впереди еще четыре года каденции Трампа, и если при нем Израиль сможет подписать "Соглашения Авраама" с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока, возможно, полного переселения Газы не потребуется, - добавил Зильбер.

Украинский политтехнолог Тарас Загородний называет предложение арабским странам забрать людей из Сектора Газа попыткой Трампа раз и навсегда закрыть вопрос ХАМАС, палестинского народа, положить конец противостоянию и радикально установить мир на Ближнем Востоке.

"Он еще раз подтвердил, что застройщики по всему миру плюс-минус одинаковые: у них "сердце кровью обливается", когда видят незастроенное побережье. Он застроит все отелями и даст экономике нормально работать... Было непонятно, чего он так "дрессировал" Канаду, Мексику, Колумбию и Манаму. Теперь понятно, что это тактика носорога. Когда на тебя бежит носорог, это не его, а твоя проблема. Трамп возвращает США в состояние холодной войны, когда они периодически воевали, чтобы свободный мир чувствовал себя в безопасности", - рассказал он.

Тактика носорога проявляется и в другом направлении. Накануне Трамп заявил о переходе к максимальному давлению на Иран. Цель - помешать ему обзавестись ядерным оружием и свести к нулю иранский экспорт нефти через наложение санкций на покупателей.

По мнению Зильбера, таким образом может отрабатываться и полезный для Украины механизм. Например, его можно будет применить к России, чтобы заставить ее прекратить военную агрессию и сесть за стол переговоров.

***

Пока неясно, как идея Трампа может повлиять мирный процесс в Газе. С одной стороны, у террористов ХАМАС появится шанс опять показать себя "борцами" за палестинское население. С другой - требование Нетаньяху полностью ликвидировать ХАМАС может показаться региональным игрокам куда более разумным, чем предложения Трампа.

Но можно с уверенностью сказать одно - Трамп не боится бросать вызов условностям. Его план может провалиться, переселение может не сработать, но и прекращение войны, пока ХАМАС остается силой, тоже не решит все проблемы окончательно. И готовность Трампа выходить за рамки может открыть дебаты для поиска новых подходов к палестинской проблеме.

При подготовке использовались: заявления президента США Дональда Трампа, публикации The Wall Street Journal, The New York Times, The Times of Israel, комментарии главного редактора "Лучшего Радио" (Израиль) Цви Зильбера и политтехнолога Тараса Загороднего для YouTube-канала РБК-Украина.