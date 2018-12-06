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План борьбы с российской дезинформацией перед выборами примут на следующей неделе

Новости » Политика    06.12.2018 - 12:25
План борьбы с российской дезинформацией перед выборами примут на следующей неделе
Иллюстративное фото ( flickr.com european_parliament)

Вчера в Евросоюзе представили план борьбы с российской дезинформацией перед выборами

План противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году должен быть принят лидерами Европейского союза на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"План Европейской комиссии по борьбе с дезинформацией перед выборами должен быть принят лидерами ЕС на следующей неделе", - сообщил он.

Напомним, Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году. План представил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип. Отмечается, что во вступительном слове к плану со ссылкой на Центр анализа гибридных угроз Европейской службы внешних связей дезинформация со стороны РФ названа одной из главных угроз для Евросоюза.

В документе подчеркивается, что российская дезинформация носит систематический, ресурсоемкий характер и отличается от подобных действий других стран. Также указывается, что дезинформация со стороны РФ  представляет собой часть более широкой гибридной угрозы с использованием инструментов, рычагов и негосударственных субъектов. Разработчики плана уверены, что в преддверии выборов в Европарламент объем дезинформации против ЕС возрастет.

Документ основывается на четырех основных принципах. В частности, первый из них заключается в улучшении возможностей институтов Евросоюза по выявлению и анализу дезинформации. Второй подразумевает выработку ответов институтов ЕС и государств-членов на дезинформацию. Также предлагается мобилизовать частный сектор для борьбы с дезинформацией. Согласно документу, ставку решено делать на повышение осведомленности о дезинформации и устойчивости к ней общества.

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