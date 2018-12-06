План боротьби з російської дезінформацією перед виборами ухвалять наступного тижня

Ілюстративне фото ( flickr.com european_parliament)

Вчора в Євросоюзі представили план боротьби з російської дезінформацією перед виборами

План протидії дезінформації напередодні виборів у Європейський парламент у 2019 році повинен бути прийнятий лідерами Європейського союзу на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка Twitter.

"План Європейської комісії по боротьбі з дезінформацією перед виборами повинен бути прийнятий лідерами ЄС на наступному тижні", - повідомив він.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила план протидії дезінформації напередодні виборів у Європейський парламент у 2019 році. План представив віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп. Зазначається, що у вступному слові до плану з посиланням на Центр аналізу гібридних загроз Європейської служби зовнішніх зв'язків дезінформація з боку РФ названа однією з головних загроз для Євросоюзу.

В документі підкреслюється, що російська дезінформація носить систематичний, ресурсномісткий характер і відрізняється від подібних дій інших країн. Також вказується, що дезінформація з боку РФ представляє собою частину більш широкої гібридної загрози з використанням інструментів, важелів і недержавних суб'єктів. Розробники плану впевнені, що напередодні виборів у Європарламент обсяг дезінформації проти ЄС зросте.

Документ базується на чотирьох основних принципах. Зокрема, перший з них полягає в поліпшенні можливостей інститутів Євросоюзу з виявлення та аналізу дезінформації. Другий передбачає вироблення відповідей інститутів ЄС і держав-членів на дезінформацію. Також пропонується мобілізувати приватний сектор для боротьби з дезінформацією. Згідно з документом, вирішено робити ставку на підвищення обізнаності про дезінформації та стійкості до неї суспільства.